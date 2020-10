Ambassade des Etats-Unis au Mali : Département d’État des États-Unis L’envoyé spécial Pham participe à la table ronde ministérielle pour le Sahel central

L’envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, l’ambassadeur J. Peter Pham, a représenté les États-Unis à la table ronde ministérielle pour le Sahel central sur la réponse à la crise au Burkina Faso, au Mali et au Niger dans le cadre de l’événement humanitaire de haut niveau organisé conjointement par le Danemark, l’Allemagne, l’Union européenne et les Nations unies. Jenny McGee, l’administratrice adjointe chargée des secours, des interventions et de la résilience au sein de l’Agence des États-Unis pour le développement international, et Richard Albright, sous-secrétaire d’État adjoint chargé du bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations du département d’État, se sont joints à l’ambassadeur Pham pour représenter les États-Unis.

L’ambassadeur Pham a souligné les contributions des États-Unis à la région du Sahel. Il a mis en avant le leadership des États-Unis en tant que premier donateur de la région dans les domaines de l’aide humanitaire, du développement et de la santé, ainsi que l’engagement des États-Unis à améliorer les conditions de sécurité sur le terrain pour les personnes touchées par le conflit et les travailleurs humanitaires qui cherchent à soulager leurs souffrances. M. Pham a appelé les gouvernements de la région à se concentrer sur la protection des civils, ainsi qu’à garantir la justice et à tenir pour responsable les auteurs de violations et d’exactions à l’encontre des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Il a donné des exemples de la manière dont les États-Unis aident les populations du Sahel à passer du statut de bénéficiaire de l’aide humanitaire à celui d’investisseur dans leur développement, et il a réitéré la nécessité de se concentrer sur les causes profondes de la violence et de l’instabilité.

Un lien vers l’allocution du Dr Pham telle que préparée est disponible à l’adresse suivante https://www.state.gov/remarks-at-the-ministerial-roundtable-for-the-central-sahel/. La vidéo de l’événement est également disponible à l’adresse suivante http://webtv.un.org/.

le 21 Octobre 2020

