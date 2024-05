Communiqué : A l’Attention des Présidents des Fédérations et Secrétaires Généraux des Sections Non Participants au Congrès Extraordinaire du RPM des 26 et 27 août 2023

Nous avons l’honneur d’informer les Présidents des fédérations, les Secrétaires Généraux et représentants des sections RPM non participants au congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 ainsi que l’opinion nationale et internationale que conformément aux recommandations adoptées lors de la rencontre avec les secrétaires généraux des sections du 20 août 2023 au CICB qui ont marqué leur désaccord pour l’organisation unilatérale d’un congrès extraordinaire par le camarade Bokary TRETA, qu’une assignation aux fins d’annulation du congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 et du bureau politique national issu de ce congrès ainsi que des résolutions et recommandations a été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de la commune I du District de Bamako.

Cette assignation a été introduite aux noms de tous les Présidents, les secrétaires généraux des sections et les cadres et responsables du RPM absents au congrès extraordinaire et/ou non valablement représentées à ce congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 par des délégués dûment mandatés.

Pour rappel, les recommandations adoptées par la rencontre du 20 août 2023 ont exigé la mise en œuvre de l’exécution des arrêts N°276 du 1er juin 2022 et N°252 du 12 juin 2023 des Cours d’Appel et Suprême du Mali dont les secrétaires généraux, présidents, cadres et responsables politiques du RPM sont bénéficiaires.

Les secrétaires généraux des sections et représentants des sections qui n’ont pas participé au congrès extraordinaire irrégulièrement et illégalement convoqué par le camarade Bokary TRETA sont les suivants :

Section RPM de Djenné ;

Section RPM de Dioîla ;

Section RPM de la commune VI du District de Bamako ;

Section RPM de Kati III ;

Section RPM de Yorosso ;

Section RPM de Kidal ;

Section RPM de Téssalit ;

Section RPM de Yanfolila ;

Section RPM de Bafoulabé ;

Section RPM de Nara ;

Section RPM de Tin Essako ;

Section RPM de Achibogho ;

Section RPM de Almoustarat ;

Section RPM de Kolonbièba ;

Section RPM de Gourma Rharous

Section RPM de Tidarmene ;

Section RPM de Kati II ;

Section RPM de Bankass ;

Section RPM de Barouéli ;

Section RPM de Banamba ;

Section RPM de Koutiala ;

Section RPM de Kati 1 ;

Section RPM de Bougouni ;

Section RPM de Diré ;

Section RPM d’Angleterre.

L’audience est prévue pour le 24 juin 2024 devant le Tribunal de Grande Instance de la commune I du District de Bamako.

Il a été demandé au tribunal principalement de déclarer irrégulier et illégal le congrès extraordinaire des 26 et 27 août 2023 organisé par les camarades Bokary TRETA et Boubacar TOURE qui n’avaient ni la qualité, ni le pouvoir d’agir au nom du parti et conséquemment d’annuler ce congrès extraordinaire et le bureau politique national pour violation des articles 30 et 32 des statuts et 16 et 17 du règlement intérieur illégalement appliqués par les organisateurs pour la convocation du congrès extraordinaire.

Nous saluons et remercions tous les Présidents, les Secrétaires généraux des sections et représentants des sections et singulièrement le Maire de Gossi Mossa Ag Almouner qui ont marqué leur confiance en notre groupe de défense des statuts et règlement intérieur du parti et qui militent pour la légalité, l’éthique et la morale dans la gouvernance du parti.

A ce effet, nous appelons le Maire de Gossi et tous ses camarades de reconsidérer leur position après leur lettre de démission adressée au parti le 13 avril 2024 signée du secrétaire général de la section de Gourma Rharous, Mohamed NASER et de nous rejoindre pour la préservation des acquis politiques rudement conquis par le Président Feu Ibrahim Boubacar KEÏTA pour l’unité et le rassemblement du peuple du RPM.

Vive le RPM

Que Dieu fasse triompher la Vérité

Bamako, le mai 17 mai 2024

Pour les Secrétaires Généraux

Me Baber GANO

Porte parole

