Communiqué de presse: Actualité des opérations de Barkhane

Cette semaine a été marquée par l’opération « Imperium national » consistant à réaliser une manœuvre aérienne et aéroterrestre d’ampleur.

Opération IMPERIUM NATIONAL

A l’approche de la Fête nationale, la Force Barkhane a adopté durant trois jours (du 12 au 14 juillet) un dispositif singulier pour faire face à d’éventuelles actions symboliques contre les unités françaises et contre les partenaires, tout en maintenant une capacité permanente de harcèlement contre les

GAT. Les unités « terrestres » ont concentré leurs efforts autour de leurs emprises, tandis qu’une opération aérienne et aéroterrestre d’envergure était conduite dans la troisième dimension. Chasseurs, drones, avions légers de reconnaissance et hélicoptères de reconnaissance et d’attaque ont ainsi sillonné le ciel du Mali, assurant la défense en profondeur de la Force, tandis que les groupes mortiers de l’artillerie de montagne prenaient à leur compte la défense rapprochée des bases opérationnelles. Grâce au renseignement complémentaire des radars

MURIN, de mini-drones et des différents moyens optroniques, ces mortiers de 120 mm ont été régulièrement engagés, harcelant les GAT de jour comme de nuit.

Cet effort dans la 3e dimension a parfaitement atteint son objectif en dissuadant toute tentative d’attaque des groupes armés terroristes vis-à-vis de la Force Barkhane. Il a en outre renforcé la protection des emprises militaires de nos partenaires maliens et nigériens, souvent prises à partie ces dernières semaines.

Tout en renforçant sa propre protection, la Force a poursuivi ses opérations de neutralisation. Grâce à ses moyens variés de renseignement, aériens comme terrestres, elle a pu localiser et identifier plusieurs cibles ennemies. Le jour de la Fête nationale, des terroristes ont ainsi été neutralisés dans le Liptako par une frappe de drone Reaper, tandis que d’autres étaient fixés dans le Gourma par le Groupement tactique désert aérocombat (GTD-A). Des groupes de commandos de la Force Barkhane ont été héliportés sur ces deux zones d’engagement. Appuyés par la chasse et les hélicoptères d’attaque, ils ont pu saisir des ressources d’intérêt et procéder à la capture des terroristes.