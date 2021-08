Communiqué de presse : Huawei ouvre les candidatures pour son ICT Compétition 2021 au Mali

Mali, Bamako, le 24 août 2021 – Huawei est fière d’annoncer l’ouverture de la Première édition de son ICT Competition au Mali, organisée en partenariat avec le Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la société Moov Africa Malitel et la société Orange Mali.

Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de TIC et contribue continuellement à l’émergence des nouveaux talents. La jeunesse représente la ressource la plus importante d’un pays, et l’Afrique de l’Ouest bénéficie d’un riche potentiel : une population majoritairement jeune.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle avec l’avènement de la 5G, l’essor de l’intelligence artificielle, et celui du cloud computing, marquée par une chaîne de valeur nouvelle de développement socio-économique, l’économie digitale s’impose rapidement. Par un effet d’entraînement positif, elle porte haut les valeurs d’équité et d’égalité des genres, tout en soutenant l’entreprenariat et l’amélioration de la société grâce aux nouvelles technologies.

Développer les technologies de l’information et de la communication facilite l’enseignement à distance, en créant un écosystème digital qui réduit la fracture numérique et permet à la jeunesse de bénéficier de technologies de pointe.

La compétition organisée annuellement par Huawei partout dans le monde représente une porte d’entrée vers les métiers du numérique et du digital. Entre formation, certifications et opportunités de stages, les participants en ressortiront avec de nombreuses compétences qui leur permettront de se distinguer dans le monde du travail.

Destinée à tous les étudiants issus de tous les domaines, d’une école supérieure comme d’une université au Mali, cette compétition est une véritable chance à saisir.

Tous les étudiants sont invités à s’inscrire via ce lien :

https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/ict-competition/regional-competition?zoneCode=026902&zoneId=98269501&compId=85131961&divisionName=Northern%20Africa

Lien de Présentation du Programme :

https://e.huawei.com/en/talent/#/news/details?consultationId=1379

Groupe de WhatsAPP : https://chat.whatsapp.com/F0ROMbU69xsLdSzOGDks1A

