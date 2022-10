À la suite de la diffusion de l’émission « l’Éditorial » de Mohamed Attaher Halidou, directeur de l’information de Joliba TV News, le 30 septembre dernier, la chaîne de télévision a reçu une mise en demeure de la Haute Autorité de la communication (HAC) ainsi qu’une convocation devant la Commission de l’Éthique, de la Déontologie et du Contentieux de la HAC.

La HAC a reproché à notre média « des propos diffamatoires et des accusations infondées concernant l’instance de régulation, la Haute Autorité de la communication, l’État de la liberté d’expression au Mali, et les autorités de la transition ».

À travers son éditorial, et en conformité avec les valeurs d’éthique et de déontologie, M. Halidou exprime une opinion, des protestations, alerte, interpelle. C’est ainsi que, face aux débordements dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’éditorialiste a voulu pousser la HAC à prendre acte sans jamais vouloir l’indexer ni s’inscrire dans une démarche de moralisateur. Son émission est d’une grande utilité et participe à l’éveil des consciences. Joliba TV News salue donc les prises de position courageuses de son directeur de l’information et de sa rédaction.

Nous tenons à remercier la mobilisation générale, la levée de boucliers des médias, des faîtières de la presse, des organisations patronales, des associations de défense des droits de l’homme, au niveau national et international, sans oublier bien entendu les responsables politiques, les leaders d’opinion, les citoyens…

Nous tenons à affirmer que notre intention chez Joliba TV News est de fournir une information juste et équilibrée, et nous ne nous sommes jamais inscrits dans une logique de fragilisation des autorités de la transition, encore moins de la HAC avec qui nous ne souhaitons pas engager un perpétuel bras de fer. En effet, elle reste l’autorité de régulation. Nous tenons compte de ses avis, et il est important de continuer à travailler ensemble afin de créer un environnement propice à la liberté et au renforcement des acquis démocratiques, dont la liberté d’expression, obtenue au prix du sang.

Ainsi, nous nous investissons pour que toutes les voix soient entendues sans craindre une censure de quelque bord que ce soit. Lors de notre audition à la Haute Autorité de la communication le lundi 17 octobre 2022, nous avons rappelé ces principes et les représentants de la HAC ont pour leur part, affirmé qu’ils ont une mission d’accompagnement et qu’en aucun cas, ils n’étaient un tribunal pour juger les médias.

La Direction

Contact presse :

Monsieur Kuassi Hounza, directeur général délégué

Tél. : +223 20 22 64 83/ 83 88 19 45

E-mail : [email protected]

