Communiqué du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP)

Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) se rappelant ses responsabilités en ces moments critiques, et tenant compte des nombreuses sollicitations nationales et internationales, dont celles de l’Imam Mahmoud DICKO, a rencontré ce jour 5 juillet 2020 le président de la République Ibrahim Boubacar KEITA, pour envisager les solutions de sortie de la crise, dont lui-même et son régime sont les seuls et uniques responsables.

Lors de cette brève rencontre, Monsieur Ibrahim BoubacarKEITA a continué à faire la sourde oreille et preuve de mépris envers le Peuple malien.

En effet, M. KEITA a royalement ignoré toutes les demandes et mesures contenues dans le «Mémorandum» du 30 juin 2020, en renvoyant le M5-RFP à sa «majorité présidentielle» qui ne dispose d’aucun pouvoir et pour laquelle lui-même n’a, d’ailleurs, ni respect ni considération.

En conséquence, le M5-RFP réaffirme, plus que jamais, sa détermination à obtenir, par les voies légales et légitimes, la démission pure et simple de M. Ibrahim Boubacar KEITA et de son régime, sauf application intégrale du «Mémorandum» sus-cité.

Le M5-RFP rappelle le Peuple malien à une plus forte mobilisation le vendredi 10 juillet 2020 et jours suivants, sur l’ensemble du territoire national et dans la Diaspora, pour l’aboutissement intégral de son juste combat pour la survie du Mali et le bonheur des Maliens.

Bamako, le 05 Juillet 2020.

Pour EMK

Cheick OumarSISSOKO

Pour la CMAS

Issa Kaou N’DJIM

Pour le FSD

Choguel K. MAIGA

