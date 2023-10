OMVS: Communiqué de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a tenu sa 1 Session Extraordinaire, par visioconference le 19 octobre 2023, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’OMVS

Ont participé à cette Session:

Son Excellence Dr Bernard GOUMOU, Premier Ministre de la Transition, Chef du Gouvernement de la République de Guinée, représentant Son Excellence Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées de la République de Guinée;

Son Excellence le Colonel Assimi GOITA. Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali;

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.

La Conférence a examiné et adopté l’ordre du jour qui a porté sur l’unique point suivant: Concertation sur la situation actuelle de l’OMVS. La Conférence a décidé de la nomination au poste de Haut-Commissaire adjoint de l’OMVS, du candidat proposé par la République de Guinée.

La Conférence a également donné les orientations et instructions engageant le Conseil des Ministres en rapport avec le Haut-Commissariat, dans un esprit d’intégration, de solidarité et d’équité, qui sont les principes de l’Organisation, à diligenter, dans les meilleurs délais, une étude pour voir les modalités de participation de la Guinée aux autres sociétés du système: la SOGED, la SOGEM et la SOGENAV.

Enfin, la Conférence a donné des orientations et instructions engageant le Conseil des Ministres, en rapport avec le Haut-Commissariat, à diligenter le processus de mobilisation des financements pour les projets structurants de l’Organisation, notamment le volet navigation, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Koukoutamba et de Gourbassi, les réseaux de transport d’énergie, l’accès à l’eau potable et le développement des activités visant la sécurité alimentaire.

La Conférence se félicite de la participation effective de la Guinée à l’OMVS

FAIT, LE 19 OCTOBRE 2023

POUR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT EN EXERCICE

Fils Excellence Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI

