La force Barkhane poursuit avec détermination ses opérations dans la région dite « des trois frontières », aux côtés des forces partenaires et de la force conjointe du G5 Sahel, et accentue ses efforts dans cette région contre l’État islamique au grand Sahara (EIGS) notamment.

Ainsi, le 23 avril la force Bakhane a conduit une opération dans le Liptako malien qui a permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes, de détruire trois motos, des armes et des munitions. Une frappe aérienne a été déclenchée sur une zone où évoluait un groupe armé terroriste (GAT). Par la suite une reconnaissance a été menée au sol par un groupement tactique désert de la force Barkhane.

Plus tôt, du 3 au 15 avril, la force Bakhane a déployé deux sous groupements tactiques déserts dans cette région. Au cours de cette opération, plusieurs terroristes ont également été mis hors de combat. Un plot logistique a été découvert permettant la saisie d’armes, de munitions, d’une moto et de matériel militaire.

Par ailleurs, la force Barkhane s’attache à lutter, avec les forces armées nationales, contre la constitution d’un terreau propice à la violence et au développement des GAT. Pour ce faire, elle apporte des aides directes aux populations permettant d’œuvrer à l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est dans ce cadre que le programme de formation pour les jeunes « Travail pour l’avenir » a été consolidé, le 6 avril 2020, par la signature d’une convention entre Barkhane et les acteurs maliens de l’emploi à Gao. Depuis, une centaine de formations d’une durée de 4 mois, rémunérées mensuellement, a été proposée aux jeunes de la région. Cette centaine de jeunes apprentis, garçons et filles, venus d’horizons différents, sera prise en charge par les entrepreneurs de Gao pour devenir des professionnels accomplis. Les entrepreneurs de Gao, ayant consenti à cet effort de formation seront indemnisés durant la durée de la formation. La force Barkhane a pu rencontrer certains d’entre eux le 27 avril.

Cette gestion de projet est un travail de long terme, dont le but est de promouvoir les activités économiques et l’emploi de la jeunesse venue de Gao, de Gossi, de Bourem et d’Ansongo, en favorisant la formation par l’apprentissage de ces 100 jeunes, tous formés à Gao, grâce à 37 entreprises.

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 5100 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

