Opération SAMA : la Force Conjointe du G5 Sahel distribue 400 kits scolaires à l’approche de la rentrée scolaire

Les 1er et 03 octobre 2020, la Force Conjointe du G5 Sahel a mené, dans la zone des trois Frontières, deux actions civilo-militaire (CIMIC) au profit des écoliers Nigériens et Burkinabè.

Le chef de la cellule des actions civilo-militaire du fuseau centre de la Force Conjointe du G5 Sahel, a été déployé en zone d’opération où il a organisé et conduit en appui des bataillons Burkinabé et Nigériens une distribution de kits scolaires. Ces donations, préparées en coordination avec les autorités locales, le personnel enseignant et les parents d’élèves, étaient destinées aux écoliers les plus nécessiteux.

Ainsi le 1er octobre 2020, six écoles de la localité de Gorom Gorom au Burkina Faso ont reçu 150 kits scolaires à l’intention des élèves du cours préparatoire et 100 kits pour ceux des cours élémentaire et moyen. Deux jours plus tard, douze écoles de Bankilaré au Niger ont, à leur tour, reçu 100 kits scolaires destinés aux élèves du cours préparatoire et 50 autres aux élèves des cours élémentaire et moyen.

A la veille de la rentrée des classes, l’engagement de la Force Conjointe G5 Sahel et de la force Barkhane, dans cette région, a été fortement apprécié par l’ensemble de la population bénéficiaire.

La Force Conjointe du G5 Sahel est une force régionale qui a pour mission de lutter contre les terroristes dans les régions frontalières communes aux pays du G5 Sahel en étroite coordination avec toutes les forces nationales et la force Barkhane. La Force Conjointe du G5 Sahel, composée d’unités provenant du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, est mandatée pour intervenir au-delà des frontières de ces pays dans le cadre d’une règlementation paraphée par les cinq Chefs d’Etat du G5 Sahel.

Cellule de communication de la FC G5 Sahel

Niamey, le 12/10/2020