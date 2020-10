Réponse des États-Unis à la mise en place d’un gouvernement de transition au Mali

Département d’État des États-UnisBureau de la porte-parole

Le 3 octobre2020

Les États-Unis voient la mise en place d’un gouvernement de transition en république du Mali comme un premier pas positif vers un retour à l’ordre constitutionnel. Nous exhortons le gouvernement de transition à tenir des élections démocratiques dans un délai de 18 mois, comme convenu avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il sera également important que le gouvernement de transition tienne ses promesses de renforcer la gouvernance, de lutter contre la corruption, de réformer les processus électoraux et de mettre en œuvre l’Accord de 2015 pour la paix et la réconciliation au Mali. Nous appelons également le gouvernement à respecter les droits de l’homme et à prendre des mesures concrètes pour prévenir les violations des droits de l’homme par les forces de sécurité de l’État, et pour qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.

Nous sommes fermement convaincus qu’un Mali démocratique, prospère et en sécurité est essentiel pour l’avenir de la région du Sahel. En tant que partenaire depuis plus de 60 ans, les États-Unis travailleront avec tous les Maliens attachés à la réalisation de ces objectifs. Le moment est venu pour les Maliens de se rassembler pour construire un avenir meilleur, plus radieux et plus sûr pour le pays.

Commentaires via Facebook :