Appel aux peuples du Mali et de l’Algérie

À l’heure, rien d’irréparable n’est encore commis. Aucun soldat algérien n’a encore tiré sur un soldat malien. Un drone détruit, quel qu’en soit le lieu, peut toujours être réparé ou remplacé. Une vie humaine ne le peut jamais. Agissons ensemble, maintenant, pour éviter l’irréparable. Au regard des liens géographiques, historiques et économiques, chaque peuple doit appeler son gouvernement à la retenue, à l’apaisement. De toutes les façons, cette embrouille finira par s’estomper tôt ou tard, car aucun des deux gouvernements ne pourra déménager son peuple. Que ferions-nous, quand ils s’échangeront de nouveau leurs ambassadeurs et reprendront de plus belle leur coopération ? Nous n’aurons que des regrets pour nos excès… Agissons ensemble, maintenant, avant que l’irréparable ne soit commis. De part et d’autre, chacun a, par le passé, donné de soi, pour que l’autre soit. Les Maliens rappellent volontiers leur inestimable contribution à l’indépendance de l’Algérie, en offrant le nord de leur pays comme base-arrière au front de résistance contre les colons français. Les Algériens n’oublient pas qu’ils ont entamé leur révolution en 1954, après 124 ans de colonisation, 6 ans avant l’indépendance du Mali, en sacrifiant plus d’1million de vies, pour obtenir leur liberté en 1962. Par leur résistance en 54, ils sont fiers d’avoir facilité la voie à leurs frères maliens vers leur double indépendance en 1960. Et les contributions mutuelles ne se sont pas arrêtées là, on pourrait continuer à les égrener, mais à quoi bon? Le fait est qu’aujourd’hui, tout cela n’a pas empêché les gouvernements des deux pays d’être en brouille. Comment en sortir? Ils trouveront certainement la solution tôt ou tard. Quant aux peuples que nous sommes, agissons ensemble, maintenant, avant que l’irréparable ne soit commis. De millions de Maliens vivent en Algérie, et de centaines de milliers d’Algériens vivent au Mali. Personne ne gagnera à monter les populations, les unes contre les autres. Les manifestations populaires devant les représentations diplomatiques doivent être évitées; elles ne feront que jeter de l’huile sur le feu, qui fume pour l’instant. C’est maintenant qu’il faut agir, avant qu’il ne s’enflamme et ne provoque l’irréparable.

Bamako, le 09 avril 2025.

Dr Mahamadou KONATÉ Malien, écrivain, poète,

Ancien élève “Makanda” de l’ENA d’Alger, 2002-2006

