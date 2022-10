Militaire et homme d’État, président de la Transition malienne et chef de l’Etat du Mali, le Colonel Assimi Goïta devient très rapidement l’une des personnalités les plus célèbres et les plus populaires de la première vingtaine d’années de ce 21 ème siècle. Il s’est forgé une remarquable et incontestable audience auprès de la majorité des peuples d’Afrique, surtout des pays parlant la langue française, abusivement appelée le pré-carré français. Son nom suscite de l’admiration et de l’espoir pour la lutte contre le néocolonialisme et l’imposture de l’Occident, notamment la France. C’est un digne fils et un modèle dans la marche vers la souveraineté Africaine. Avec Assimi Goïta, le Mali est debout pour sa dignité et sa liberté.

La plupart des observateurs voient en lui l’incarnation des farouches ancêtres royaux et politiques, qui ont combattu héroïquement contre les impérialistes et les envahisseurs blancs. Déjà, en deux ans, Assimi Goita a infligé une cinglante humiliation à la France, qui est obligée de faire partir son Ambassadeur du Mali, de même que le retrait définitif des forces Barkhane et Tabouba, sans oublier la suspension des médias français France 24 et RFI …cette France intouchable jusqu’à présent) .

Depuis l’assassinat du célèbre Panafricaniste Thomas Sankara, l’Afrique est restée orpheline et sans orientation de leader charismatique, pour contrecarrer et mettre un terme définitif à la domination française en Afrique. Le colonel Assimi Goita vient combler l’espoir tant attendu et le décollage de l’Afrique est désormais amorcé avec une prise de conscience et la recherche constante de l’identité et de la souveraineté africaine.

Assimi Goita, c’est la voie à suivre pour la souveraineté de l’Afrique et l’avenir du continent se joue au Mali.

Mouvement Martin Luther King / la voix des sans voix (Lomé au Togo).

