A peine nommé comme Directeur général de l’énergie du Mali (EDM-sa), Koureissi Konaré, vient de poser un acte majeur qui en dit gros sur sa vision future pour cette entreprise. En effet, de sources bien introduites, il a été révélé que dès sa prise de fonction, le jeune et dynamique DG, de l’énergie du Mali (EDM-sa), a demandé que l’on lui offre une Toyota double cabine, comme voiture de service.

En quoi cela serait-il devenu une information capitale au point d’en faire une publication, diront certains ! Si ce choix fait par le nouveau Directeur général de s’offrir une Toyota double cabine, ne semble pas aussi important dans la forme, il l’est cependant dans le fond.

En effet, nul n’ignore que sous nos cieux, malgré les difficultés inhérentes, à peine nommé à un aussi haut poste de responsabilité, la plupart de nos concitoyens, préfèrent s’offrir des très gros cylindrés, tels que des 4×4, marque V8, et autres calibres. Neufs, en termes de prix d’achat, ces voitures de luxe avoisinent plus de 50 millions de nos francs.

Par compte, une Toyota double cabine, dont il est question qu’aurait choisi Monsieur Koureissi Konaré comme voiture de fonction, en sa qualité de Directeur général d’une prestigieuse entreprise qu’est EDM, il ressort après enquête, qu’elle couterait entre, 20 et 25 millions de francs FCFA.

Mathématiquement lorsqu’on fait la déduction, voir soustraction de 20 sur 50, cela nous donne plus que la moitié qui est 25 millions. On pourrait donc en déduire qu’en décidant de rouler dans une Toyota double cabine, au lieu d’une bolide grosse cylindrée 4×4, Monsieur le tout nouveau Directeur général de l’EDM, vient ainsi d’amoindrir les dépenses, et par ricochet, les charges de l’Etat, en cette période de vache maigre.

Un exemple à capitaliser, venant d’un jeune cadre, qui en toute responsabilité, sait conjuguer le verbe abstenir au présent de l’indicatif !

Pour une âme bien née, la valeur n’attend point le nombre des années, dit le dicton ! Ne dit-on pas aussi, qu’il existe des signes avant-coureurs de pluie et de beau temps ? En effet, aussi bien les prévisionnistes et les métrologues, se fient aux signes et autres indices pour prédire le temps ou ce qui pourrait advenir dans un futur proche ou lointain !

Nous, en tant qu’observateurs et ayant un regard analytique sur la marche de notre société en pleine mutation, sommes tentés d’ores et déjà nous en féliciter de cet exemple qui sonne comme un message fort à l’endroit de ses collaborateurs, et à l’ensemble du personnel de l’EDM-sa, quant à la gestion saine et rigoureuse des biens publics, relevant de la charge de l’Etat.

Si les compétences, l’expertises et l’expérience de cet ingénieur chevronné en Monétique, n’était plus à démontrer, ses qualités humaines, sa probité et son intégrité, seront à n’en point douter quant à elles, des atouts importants dans la réussite de sa mission, en tant que Directeur général.

Tout en saluant cet acte I, qui présage de beaux jours pour notre maison mère de l’énergie, nous en appelons à l’union-sacrée de tous les acteurs concernés et impliqués dans le fonctionnement de l’entreprise.

Alors, Monsieur le Directeur général, en posant ce acte si noble et responsable, vous venez de donner raison à ceux qui ont porté leur confiance en vous, en vous confiant cette responsabilité à l’échelle nationale !

Tchéwi Adams Konaté

