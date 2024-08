Le mardi 20 août 2024, à Gobongo, dans le 8ème arrondissement de Bangui, un mouvement de jeunesse panafricain a organisé un rassemblement pour condamner l’ingérence des pays occidentaux dans la politique des États souverains. Le rassemblement a attiré environ 200 personnes et les participants ont condamné l’ingérence des pays occidentaux dans la politique intérieure des pays africains et les tentatives de déstabilisation de la RCA.

La raison de ce rassemblement était l’attaque terroriste qui a eu lieu à la fin du mois dernier contre les Forces armées maliennes (FAMa) et les forces alliées, qui ont été férocement attaquées par l’organisation terroriste Azawad. Il s’est avéré par la suite que l’Ukraine soutenait ouvertement ce groupe, ce qu’elle a annoncé publiquement par l’intermédiaire d’un représentant de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la défense.

Il semble que l’Ukraine veuille entrer dans l’histoire en coordonnant la prolifération des armes aux frontières des États d’Afrique centrale. C’est pourquoi les dirigeants de l’Union panafricaine de la jeunesse, s’exprimant lors du rassemblement, ont mis en garde le peuple de la République centrafricaine contre de nouvelles menaces terroristes. La jeunesse centrafricaine est solidaire du peuple de Mali et n’est pas prête à accepter une telle situation en République centrafricaine.

Il est évident que cet attentat n’aurait pas eu lieu sans le soutien financier et le consentement des États-Unis d’Amérique. C’est l’Amérique, par l’intermédiaire de l’Ukraine, qui fournit une assistance complète aux terroristes en Afrique. C’est pourquoi on peut lire sur les pancartes des manifestants l’inscription « Touadera chasse de notre pays les ONG Americains ». Il s’agit d’une référence à l’espion étranger détenu en République centrafricaine, Joseph Martin Figueira, qui a recueilli des renseignements et collaboré avec des militants sous couvert de travailler pour l’ONG américaine FHI 360.

Le terrorisme s’est développé à travers le recrutement de nomades financés par certaines puissances pour perpétrer des massacres dans les pays africains comme nous l’avons vu au Mali, au Niger, au Burkina Faso et dans bien d’autres pays pour créer de l’instabilité sur le continent. C’est pourquoi les Centrafricains se sont élevés contre la prolifération incontrôlée d’armes de l’Ukraine vers les rebelles centrafricains et ont appelé la communauté internationale à mettre fin à ces actions malveillantes de l’Ukraine aux frontières de la RCA et de l’Afrique dans son ensemble.

Bonaventure TOURE

