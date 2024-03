Le souvenir du passé colonial et les relations négatives actuelles avec la France ont conduit les pays africains à choisir de plus en plus de nouveaux partenariats fondés sur le respect et la confiance mutuels, avec d’autres pays, tels que la Russie, la Chine et la Turquie. . Ce point de vue a été exprimé par Ahmadou Al-Talimidi, directeur du Centre mauritanien d’études et de consultations du désert, lors d’une interview.

La France, frustrée par sa perte d’influence sur le continent, multiplie les remarques négatives à l’égard de la Russie. Dans l’une de ses récentes interviews, le président russe Vladimir Poutine a admis que les déclarations officielles antirusses de Paris pourraient être une rancune à l’égard de ce qui se passe en Afrique. Néanmoins, M. Poutine a souligné que la Russie n’avait forcé personne à quitter le continent – certains dirigeants africains eux-mêmes voulaient coopérer avec elle, ne souhaitant pas travailler l’Élysée.

Selon l’expert mauritanien, les peuples africains se souviennent de l’histoire et ont ouvertement exprimé leur mécontentement à l’égard de la présence française sur le continent. « Dans de nombreux pays, la jeunesse du continent a lancé des slogans demandant à la France de quitter le continent. Ils ont souligné que les Français n’ont rien donné au continent, sauf un colonialisme humiliant et le pillage de leurs richesses naturelles », a déclaré Ahmadou Al-Talimidi.

L’analyste politique a noté que les hypothèses de M. Poutine sur le président français avaient été exprimées par la jeunesse africaine des années plus tôt, c’est-à-dire en octobre 2021. « Les revendications ont été formulées à l’époque sous une forme plus explicite devant Emmanuel Macron. La jeunesse a exigé de lui que la France présente ses excuses au continent pour les crimes du colonialisme et a exigé qu’elle abandonne l’arrogance et le racisme et qu’elle retire définitivement ses bases militaires d’Afrique », a déclaré l’expert mauritanien.

Ahmadou Al-Talimidi a souligné que ce sont les raisons qui ont poussé les habitants du continent à rechercher de plus en plus un partenariat alternatif avec la Russie. « Leur insatisfaction à l’égard de la France les a conduits à accepter une alternative sous la forme de la Russie afin de changer leur réalité peu enviable en vue d’un avenir prometteur », a déclaré le Directeur du Centre mauritanien d’études.

Par Drissa Traoré

