Ce Vendredi clôture le dernier jour de jeûne d’Achoura – un moment pour montrer notre gratitude au Créateur. Que Le Très Miséricordieux accepte nos jeûnes et pardonne nos péchés. La journée sacrée d’Achoura commémore le jour où la vérité l’a emporté sur le mensonge. La vérité prévaudra toujours et la sagesse ne sera complète qu’en suivant la vérité.

Human Rights Watch et ses acolytes et leurs commanditaires sont de retour à nouveau et à l’œuvre pour soi-disant dénoncer de nouveaux des cas d’exactions commises par l’armée malienne. Comme à l’habitude ces derniers temps, ils interpellent l’Union Africaine et la CEDEAO.

Nous avons aussi pris notre temps et du recul pour nous pencher à nouveau sur cette obsession que ces organisations et leurs commanditaires ont sur nos femmes et hommes en uniforme, afin de mieux traiter le problème et les différents points mis en avant dans leurs rapports et donner une réponse plus cohérente et complète abordant dans une perspective nationale et équilibrée les différents aspects de ces tragédies politisées par les adversaires du Mali et les défis que la situation implique. A cette fin, trouvez ci-joint le document : REFUSONS LA DIVISION ET LA STIGMATISATION

Que cette fin de semaine nous apporte tous les bons moments de la vie que nous attendons.

Cheick Boucadry Traore

