Baromètre : Les lauréats reçoivent leur distinction à Bamako et à Bouaké

Le baromètre, instrument de magnificence des acteurs de développement mis en place par l’organisation des jeunes patrons, fidèle à sa tradition, a procédé respectivement les 13 et 19 janvier 2024 à la remise de distinctions à ses lauréats à Bamako et à Bouaké.

Pour l’étape de Bamako, intervenue le 13 janvier 2024, c’est l’hôtel Radisson Collection qui a servi de cadre pour l’activité, sous la coprésidence du ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoun Coulibaly, et sa collègue de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré ; sans oublier les 38 lauréats. Parmi ceux-ci, le Procureur général de la Cour Suprême, Mamoudou Timbo, le Directeur des Impôts du district de Bamako (son nom), la DIRPA, le Directeur Général de l’Ortm, Hassane Baba Diombélé et bien d’autres personnalités du monde artistique comme feue Oumou Diarra dite Diéma, de l’entreprise, des managers. C’était dans le cadre des festivités de la commémoration du 20 janvier, fête de l’armée nationale.

Le coordonnateur Cheick Oumar Soumano, dans son allocution, a tenu à remercier les deux membres du gouvernement présents et surtout féliciter les récipiendaires pour leur nomination sur la base de critères qui ont été présentés. Il a rappelé les différentes actions déjà menées et les pays qui ont reçu la visite de l’équipe baromètre : USA, France, Suisse, RCI, Sénégal, Burkina Faso, Congo Brazza et RDC.

La ministre de l’emploi, aussi récipiendaire, pour avoir élaboré la stratégie d’atténuation de l’impact du retrait de la Minusma a remercié les responsables du baromètre pour le choix porté sur sa modeste personne.

Quant au ministre du travail, il a félicité l’initiative et remercié le baromètre au nom de l’ensemble du gouvernement pour son accompagnement constant. Les récipiendaires ont tous témoigné de leur parfaite satisfaction.

S’agissant de l’étape de Bouaké, l’activité s’est tenue dans les locaux du Consulat du Mali en présence du Consul général, Colonel Abdoul Karim Daou et ses collaborateurs, du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports ainsi que du coordonnateur du baromètre et son équipe.

Cette remise de distinction concernait à la fois les Maliens établis en côte et quelques acteurs du football malien. A l’occasion, Idrissa Traoré dit Poker et Mohamed Djilla (à travers son épouse) ont reçu leur distinction. Le reste des acteurs du football magnifiés recevront leur distinction à la fin de la CAN.

Kassoum Théra

