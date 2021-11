Le PM Choguel Kokalla Maïga, après avoir été fait Commandeur de l’ordre national du Mali : « Je la dédie à l’ensemble des combattants pour le changement, à nos martyrs tombés pour la défense de la patrie »

Le jeudi 28 octobre, dans la salle des banquets du palais de Koulouba, le président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, Grand Maitre des Ordres nationaux, a procédé à la distinction de certains hauts cadres du pays, dont le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, élevé à la dignité de Commandeur de l’ordre national du Mali. Cette distinction, selon le Chef du Gouvernement, constitue un appel à la patience, à la persévérance et au don de soi. C’est pourquoi, Dr Choguel Kokalla Maïga, la dédie : «à l’ensemble des combattants pour le changement, à nos martyrs tombés pour la défense de la patrie ».

Jeudi au palais présidentiel de Koulouba, le président de la Transition a procédé à la distinction, respectivement de 11 Grands Officiers de l’Ordre national, 7 Commandeurs de l’Ordre national, 16 officiers de l’Ordre national et 21 Chevaliers de l’Ordre national. Dans le lot des récipiendaires, on pouvait noter la présence entre autres d’illustres personnalités, l’ancien chef de file de l’opposition, feu Soumaïla Cissé et l’actuel Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga (tous élévés à la dignité de Commandeur de l’ordre national du Mali).

Après cette symbolique reconnaissance de la part du président de la Transition, le PM Maïga n’est pas resté insensible. C’est pourquoi sur sa page facebook, il a tenu à faire ce témoignage : « Chers amis, chers partisans, Peuple malien,

C’est avec beaucoup d’honneur, d’émotion et d’humilité que j’ai reçu des mains du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Assimi Goïta, la médaille de COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MALI.

II y’a en effet de quoi se réjouir, au regard du symbole que représente cette distinction, mais j’estime qu’il s’agit plutôt d’un appel à la patience, à la persévérance et au don de soi.

Je me réjouis particulièrement de cette confiance renouvelée du Président de la Transition, et de tout le peuple à travers lui. Cette décoration, vient à un moment où, face aux défis, les membres du Gouvernement et moi-même, ne pouvions espérer meilleur soutien que de celui qui en premier représente le Mali.

Qu’il en soit remercié…

Nous l’avons dit depuis nos premiers jours dans la fonction de Premier ministre, la tâche est certes rude, mais loin d’être impossible et nous ne ménagerons aucun effort pour la REFONDATION DU MALI

Nous travaillerons sans relâche afin que la soif de changement pour lequel le peuple s’est battu soit assouvie.

Cette distinction, Je la dédie à l’ensemble des combattants pour le changement, à nos martyrs tombés pour la défense de la patrie où qu’ils soient, à l’ensemble de nos collaborateurs et au peuple malien dans son ensemble. Pour finir j’en appelle à la mobilisation de tout le peuple pour la réussite des “ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION” et la Transition.

Qu’Allah bénisse le Mali ».

Comme disait le Général Amadou Sagafourou Guèye, Grand Chancelier des Ordres nationaux, lors de cette cérémonie : « ces distinctions solennelles sont la preuve de l’attachement du chef de l’État à la récompense du mérite au service de la nation ».

Moustapha Diawara

