Prix africain pour le développement 2021 à Kigali : Le Pr. Babou Niang honoré

Malien originaire de la 1ere région de Kayes, du cercle de Bafoulabe, arrondissement de Mahina, le Pr. Babou Niang a reçu le Prix Africain du Mérite et de l’Excellence en tant que meilleur promoteur africain des Valeurs Traditionnelles africaines. C’était lors de la cérémonie de la 16ème édition du Prix africain pour le Développement (Padev), tenue le 27 septembre à Kigali au Rwanda.

Initié par la fondation 225, le Padev est un Prix africain du Mérite et de l’Excellence décerné chaque année à des personnes physiques et morales. Il s’agit des personnes dont les œuvres dans leurs secteurs d’activités respectifs, par leurs qualités et leurs impacts, constituent des modèles de contribution au développement de leurs pays et, partant, de l’Afrique. La distinction concerne également tous ceux qui œuvrent à la construction d’États africains démocratiques et de Paix.

En tant que chef suprême de la magie en Afrique et président de l’Association « Africa Magie Moderne », le Pr. Niang fait la fierté du Mali et de l’Afrique. Il est diplômé de la Maison des 77 secrets de la Magie noire de Bombay. De cette école, il est sorti avec mention « Très bien » et a été classé 2ème sur 1632 candidats après 14 années d’études. Il a mené des campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations sur les méfaits de la magie noire dans la société et sur l’être humain au Mali, en Afrique et partout dans le monde. Son engagement pour la promotion de la culture africaine partout dans le monde ne souffre d’aucune ambiguïté.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :