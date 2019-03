En moins d’un mois d’exercice de fonctions en sa qualité de Gouverneur de la Région de Kayes, Mamadou Z. Sidibé se prête, déjà, des résultats alors que son prédécesseur Baye Konaté avait balisé tout le terrain. Un comportement qui s’apparente à une récupération des résultats réalisés par son prédécesseur.

Administrateur civil chevronné et rompu à la tâche, le Gouverneur sortant de Kayes, Baye Konaté, à l’issue de son passage à la tête de l’exécutif régional, a relevé de nombreux défis. En plus de la bonne organisation de la Présidentielle de 2018, le natif de la Région a également résolu avec diplomatie l’affaire de Konsiga, dans le Cercle de Yelimané, malgré une tentative de récupération en cours.

Rappelons que la crise de Konsiga est née à la suite de l’élection du Maire Tamassa Kébé lors des dernières communales dont une frange importante de la population protestait. Au Tribunal, la justice a reconnu sa victoire et autorisé son installation malgré le refus des populations qui estimaient qu’il y avait eu de fraudes massives.

C’est ainsi que le Gouverneur Baye Konaté est entré dans la danse avec diplomatie pour ramener ceux qui protestaient à la raison. Selon nos informations, l’ex Gouverneur Konaté, à travers ses bons rapports sociaux dans la Région et même dans la localité a initié une médiation avec les Chefs traditionnels et religieux. Ensuite, il s’est rendu dans le village, le mercredi 19 décembre, avec une forte Délégation. Après avoir pris la température du terrain et échangé avec les concernés, au lendemain, quelques éléments des forces de l’ordre sont envoyés dans la commune pour déloger les jeunes qui avaient pris les locaux de la mairie en otage et assurer la sécurité des lieux.

Estimant que les jeunes sont allés loin en prenant en otage la mairie, quelques jours après, une Délégation conduite par M. Doucouré est venue faire un repentir au Gouvernorat et a promis que les populations de Konsiga ne vont plus contester l’autorité et que de tels désagréments ne se reproduiraient plus dans leur Commune.

Cette Délégation a même promis de reconnaitre et de soutenir Tamassa Kébé qui a été, au finish, réinstallé dans ses fonctions de Maire. Après ce dénouement heureux, les populations avaient promis au Gouverneur qu’ils recommenceront le payement des taxes et impôts.

Rentré dans sa fonction de Gouverneur, il y a seulement un mois, le nouveau patron de l’Exécutif régional de Kayes, Mamadou Z. Sidibé, se voit en messie dans cette affaire de Konsiga qui avait pourtant été réglée bien avant son arrivée par le Gouverneur sortant.

En visite le 13 mars dernier dans le village, selon nos informations, il s’est dit allé sur le terrain pour ramener la paix. Ce qui explique que le Contrôleur Général de Police, devenu Gouverneur, n’a pas cette grande qualité morale de reconnaitre les efforts et les mérites de tous ceux qui l’ont précédé aux commandes de cette Région.

Ousmane MORBA

