Campagne agricole de coton 2022-2023 : le Mali perd sa place de leader africain

Le leader africain de la production cotonnière au terme de la campagne 2022-2023 n’est plus le Mali. Le pays a produit seulement 399 750 tonnes loin des 810 000 tonnes prévues. Notre pays est classé troisième au terme de la dernière réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA), qui s’est tenue la semaine dernière à Abidjan. Le Mali arrivé premier lors de la précédente campagne est détrôné par le pays du Président Patrice Talon qui devient, selon le PR-PICA, le premier pays producteur de coton du continent africain avec 587 000 tonnes. Le Bénin a décroché cette place, a-t-on appris, grâce à la précocité des semis et l’anticipation des autorités qui ont utilisé les plus grands fertilisants afin de rendre les plants plus robustes face aux insectes.

Dans ce classement, le Bénin est suivi par le pays des hommes intègres qui arrive deuxième avec 411 969 tonnes. Le Mali arrive troisième avec une baisse de production de 526 000 tonnes, soit 29 % par rapport aux récentes prévisions de 740 000 tonnes annoncées avant. En fin janvier 2023, le porte-parole de la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), Dramane Konaté, avait prédit cette baisse attribuant la faute au mauvais temps et les attaques des ravageurs en l’occurrence les insectes parasites du coton qui provoquent un jaunissement des feuilles. En bref, le Mali a enregistré un recul de 35 % par rapport aux prévisions initiales de 810 000 formulées en début de campagne par le gouvernement.

Au cours de la réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, il ressort que la baisse de la production cotonnière constatée au Mali et Burkina Faso s’explique par la dégradation de la situation cotonnière. L’insécurité aurait constamment réduit les surfaces cultivables notamment au Burkina Faso. Mais, dans l’ensemble, le Mali, Burkina Faso et le Bénin ont connu une baisse de productions de coton. Une raison que le PR PICA explique suite aux attaques des insectes ravageurs et le déficit d’approvisionnement des zones de productions de coton en engrais chimiques et à cause de la flambée des prix sur le marché international.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

