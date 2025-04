Pour contribuer à la promotion des filières agricoles : Le Ministre Kelema sème une bonne graine avec les interprofessions

Le 1er Cadre de Concertation entre le Ministère de l’Agriculture et les Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA) a eu lieu le vendredi 18 avril dernier à la DFM du ministère mentionné. Les travaux qui étaient placés sous l’égide du Ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema se sont tenus en présence des présidents des interprofessions de filières agricoles du Mali.

L’objectif de ce cadre de concertation est de contribuer à la promotion des filières agricoles et à la responsabilité effective des acteurs des OIA dans leur gestion.

Bakary Doumbia, représentant des OIA dans son intervention a salué l’initiative et a souhaité sa pérennisation. Selon lui, il y a 16 OIA dont 13 qui sont actuellement reconnues. Que cette concertation va permettre aux OIA de se mettre dans leurs rôles concrets avec l’accompagnement du Ministère de tutelle. Aussi, qu’il permet de mettre la lumière sur leur profession qui peut régénérer sur l’économie malienne voire sous régionale.

Dans son allocution, le Ministre Kelema a souligné le rôle des OIA qui est éminemment important dans le développement et la promotion des filières agricoles. A ses dires, elles ont pour missions, entre autres de renforcer les capacités des membres, favoriser des démarches contractuelles entre les membres et contribuer à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif. S’y ajoutent, la collecte, le traitement et la diffusion des informations sur les produits de la filière ainsi que de renforcer la sécurité alimentaire sanitaire dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Dans le but de redynamiser ces OIA et d’assurer une gestion idoine des filières agricoles, dit-il, son département a initié, le 17 septembre 2024, un processus visant à conclure un accord-cadre avec les acteurs concernés. Que la vocation première de ces accords est de définir les axes stratégiques et les modalités de la coopération entre les OIA et leur département de tutelle, en matière de gestion des filières agricoles, conformément à l’article 11 du décret 08-793/P-RM du 31 décembre 2008 fixant les modalités de création et d’enregistrement des OIA.

Parlant des perspectives, le ministre de l’Agriculture a assuré que les réflexions sont en cours sur l’institution de la contribution volontaire obligatoire (CVO) au sein des interprofessions, la mise en place du Système nationale d’Informations sur les Filières Agricoles (SNIFA) et enfin la promotion de l’Agriculture contractuelle au Mali. « Pour mener à bien ces initiatives, il a été jugé judicieux d’asseoir un cadre de concertation dynamique et constructif entre nos départements en charge du secteur du développement rural et les OIA » a expliqué le Ministre Kelema, avant de donner l’assurance sur leur accompagnement pour l’opérationnalisation de l’ensemble des recommandations issues de ces différentes réunions.

Sans doute, ce 1er cadre de concertation a été un franc succès.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :