Quelques semaines après sa nomination, le nouveau ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma a effectué sa toute première sortie sur le terrain. C’était le jeudi le 15 août 2024, dans la localité de Touna, dans le cercle de Bla. Le but de cette sortie était d’aller prendre contact et d’échanger avec les producteurs sur leurs préoccupations et constater, par la même occasion, l’évolution de la campagne agricole.

« Nous sommes là aujourd’hui pour, non seulement, rencontrer les acteurs dans les champs mais aussi échanger sur certaines contraintes qu’ils rencontrent au cours de cette campagne. Cela nous donne un aperçu général sur la physionomie de la campagne et aussi sur les contraintes dans lesquelles la campagne a démarré. Il s’agit de savoir à quel niveau on se trouve aujourd’hui et quelles sont les perspectives », c’est en ces termes que le ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma justifie sa sortie.

Parmi les contraintes signalées au ministre au cours de sa tournée on citer le problème de traitement du coton et la persistance des ravageurs. Face à ces problèmes le ministre invite l’encadrement à donner les conseils appropriés aux producteurs afin d’atténuer l’impact négatif des ravageurs sur les cultures.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a constaté avec satisfaction la très bonne physionomie des cultures partout où il s’est rendu.

« Depuis 2012 le pays traverse une crise multidimensionnelle, mais le pays n’a pas connu la faim. Cela grâce à votre engagement, vous les agriculteurs, je vous encourage à garder cette dynamique. Le président de la Transition dit toujours que le pays ne peut être souverain sans l’autosuffisance alimentaire. La première souveraineté c’est la sécurité et la deuxième c’est le secteur agricole, maintenant il faut qu’on avance », déclare Siméon Daniel Kéléma.

Mamadou Moustapha Diarra, président Directeur Général de CMDT d’ajouter : « Je vous demande d’être unis, car l’union fait la force. Une bonne collaboration des producteurs avec la CMDT permettra d’atteindre les objectifs».

Issa Diakité, Stagiaire

Source : Plume Libre

Commentaires via Facebook :