Annulation du Hadj 2020 : Un manque à gagner de 2,5 milliards de fcfa pour les agences de voyage

La Maison du Hadj, ainsi que les vendeurs d’objets divers et les guides de pèlerins sont aussi victimes de cette décision prise à cause de la pandémie du coronavirus

Le pèlerinage (Hadj ou Arafa) à la Mecque, Arabie saoudite, a lieu jeudi 30 juillet. Cela, sans les musulmans résidents hors du royaume. Les autorités saoudiennes ont décidé, le 22 juin dernier, à cause du coronavirus, d’exclure cette année les autres de l’accomplissent de ce pilier de l’islam. Cette décision fait suite à l’annulation, en mars, de la Omra (petit pèlerinage). Dans notre pays, l’industrie du pèlerinage est, aujourd’hui, dans la tourmente.

«L’avènement de la Covid-19, à l’origine de l’annulation du Hadj, a négativement impacté les agences de voyages», confirme Mme Cissé Fatimata Kouyaté, président de l’Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Selon elle, ces structures opèrent dans le tourisme réceptif (recevoir les touristes et les faire visiter les sites touristiques du pays sur la base de programmes préétablis), la vente de billets d’avion et le pèlerinage.

L’activité touristique est grippée depuis les prises d’otages de 2009, rappelle la cheffe d’entreprise. S’en est suivie la crise politico-sécuritaire de 2012 qui a signé son acte de décès. «La Covid-19 a, déplore-t-elle, également signé l’arrêt de la vente des billets, à cause de la fermeture des frontières avec comme conséquence l’arrêt des vols commerciaux.»

Le pèlerinage restait la seule source de revenus pour les agences, notamment spécialisées dans ce domaine, précise Mme Cissé Fatima Kouyaté. L’annulation de la Omra par les autorités saoudiennes a été le coup de sommation. Pour la vice-présidente chargée des questions fiscales et environnementales de la Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme de l’Uemoa (Fopaht), la récusation de la Omra était une alerte qui devait préparer les organisateurs du pèlerinage à une annulation du Hadj. à préciser que c’est pendant ce petit pèlerinage, que se prépare le pèlerinage avec la signature des contrats de prestations de services : hébergement, transport terrestre, phase rituelle, restauration, etc.

L’annulation du Hadj a enterré les maigres espoirs des agences de voyages. En la matière, le manque à gagner est estimé à environ 2,5 milliards de Fcfa pour les 363 agences de voyages qui organisent le Hadj au Mali, évalue la présidente. Sans compter les pertes non quantifiées pour les agences. Les contentieux entre les agences qui ont déjà fait des préfinancements de prestations en Arabie Saoudite et les pèlerins qui souhaiteraient des remboursements de frais de pèlerinage, sont aussi sources d’inquiétude, ajoute la directrice de Timbuctours.

