La Compagnie Malienne de Développement de Textile (CMDT Holding) a tenu, ce jeudi 26 décembre, sa 88e session du Conseil d’Administration. C’était à l’hôtel El Karouk de Bamako. Sous la présidence de Baba Berthé, président du Conseil d’Administration.

– Maliweb.net – 298, 935 milliards FCFA, en charge et 297, 300 milliards FCFA, en recette. C’est le budget 2020 de la Compagnie Malienne de Développement de Textile. Ce budget est déficitaire de 1, 635 milliards FCFA. Cela s’explique, selon Baba Berthé, par une «estimation assez prudente» des prix de ventes de la fibre qui pourrait fluctuer en fonction des cours du coton sur le marché mondial. Autre explication, depuis avril 2019, le prix d’achat de base de la graine de coton est passé de 255 Fcfa/kg à 275 Fcfa/Kg.

«Cette augmentation a fondamentalement joué sur le niveau des charges qui sont constituées à plus de 67% par les achats de coton», a indiqué le PDG de la CMDT. Tout en se félicitant du fait que cette mesure vise en «stimuler la production à partir d’un prix de base plus incitatif». Pour l’exercice 2020, la CMDT investira 38 milliards FCFA pour la construction de nouvelles usines d’égrenage. Elle a produit pour la dernière campagne, 691 300 tonnes de coton graine. En plus du budget, les administrateurs ont aussi examiné et approuvé le plan de financement de la campagne 2019/2020, et le plan de passation de marché.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :