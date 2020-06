Campagne cotonnière 2020-2021 : Le gouvernement accorde une subvention de 35 milliards de FCFA augmentant le kg à 250 FCFA

Face à la menace des producteurs de coton de boycotter la campagne agricole de 2020-2021 à cause de la baisse du prix du kilogramme du coton, le gouvernement malien a pris des mesures subventionnelles urgentes à l’égard de la compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT).

–Maliweb.net-L’annonce a été faite, le dimanche 7 juin, à la primature lors d’une réunion extraordinaire convoquée par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé. Laquelle a réuni une délégation des acteurs de la filière coton du Mali : le ministre de l’Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar, le directeur général de la CMDT, Baba Berthé, et des syndicats de producteurs de coton. Lors de cette rencontre, le gouvernement a décidé d’accorder un appui exceptionnel de plus de 35 milliards de CFA pour subventionner l’engrais. Object : faire face à la baisse des prix sur le marché international et les difficultés dues au COVID19.

En décidant cette subvention, le gouvernement a matérialisé un bonus de 50F sur chaque kilogramme de coton produit et vendu à la CMDT. En bref, le gouvernement à travers la CMDT, dit s’engager à acheter chaque kilogramme de coton produit localement à 250F pour le premier choix et 225 F pour le second choix.

En outre, l’exécutif en commun accord avec les coopératives de producteurs de coton s’est engagé à céder les engrais à leurs prix coûtants. C’est à la dire le prix du sac du l’engrais passe de 11 000 FCFA à 18 000 FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

