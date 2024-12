Les 21 et 22 novembre 2024, la ville de Ségou a accueilli une réunion de bilan des activités industrielles de la Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT) pour la campagne 2023-2024. Cet événement, présidé par le Président Directeur Général, Mamadou Moustapha DIARRA, a rassemblé des acteurs clés de la production industrielle de la CMDT, avec pour objectif d’évaluer les performances passées et de définir des stratégies d’optimisation pour l’avenir.

Il convient de noter que la dernière rencontre de ce type remonte à 1999. Plus d’une centaine de participants, provenant des 18 usines d’égrenage des 4 filiales, de l’OCC et de la holding, ont pris part à cet événement. La réunion s’est tenue au centre Gabriel CISSE, où les participants ont été accueillis par l’Administrateur Général de la filiale Centre. Dans son discours d’ouverture, le PDG a souligné l’importance stratégique de la CMDT pour l’économie nationale, insistant sur la nécessité d’une synergie entre tous les employés pour atteindre les objectifs ambitieux fixés. Il a également remercié les autorités maliennes pour leur soutien indéfectible à la filière.

Le Directeur Industriel a ensuite abordé les enjeux cruciaux de la campagne 2024/2025, avant que les chefs de service industriel des différentes filiales ne présentent leurs rapports d’activités. Les interventions ont couvert les bilans des filiales Centre, Nord Est, Sud, Ouest, ainsi que du service Énergie, Électricité, Automatisme et Hydraulique. Ces présentations ont permis d’identifier les forces et les faiblesses des activités industrielles, tout en ouvrant la voie à des discussions constructives. Deux projets d’électrification solaire ont également été présentés.

À l’issue des présentations, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer l’efficacité opérationnelle et améliorer la qualité des services. Le Président Directeur Général a clôturé la réunion en exprimant sa satisfaction quant aux résultats obtenus, en décernant des Ciwaras de la productivité, de l’innovation et de la qualité à certaines équipes industrielles et à la production agricole. La participation du CERFITEX et de la C-SCPC du Mali a également enrichi les échanges.

Cette réunion-bilan, longtemps négligée, a été saluée comme une initiative essentielle pour favoriser le dialogue entre les différents acteurs de l’industrie. Grâce à l’engagement du PDG, qui est en fonction depuis à peine quatre mois, cette démarche a non seulement renforcé la cohésion au sein des équipes, mais a également encouragé une culture de collaboration et d’esprit d’équipe.

Il est impératif de pérenniser de telles rencontres, car elles constituent un levier stratégique pour améliorer la communication, stimuler la motivation et accroître la productivité au sein de la CMDT. En cultivant un environnement de travail propice à l’échange et à l’autocritique, la CMDT se positionne résolument sur la voie de l’excellence et de la durabilité.

Source : CMDT

Commentaires via Facebook :