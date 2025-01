Les deux parties ont signé une convention permettant à la Compagnie malienne pour le développement des textiles d’acheter le coton auprès des producteurs, de l’égrener dans ses usines et de l’acheminer vers les ports pour sa commercialisation sur les marchés internationaux

Pour une bonne campagne 2024-2025, la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) a signé, vendredi dernier, avec le pool bancaire représenté par la Banque de développement du Mali (BDM-Sa), une convention d’un montant de 150 milliards de Fcfa.

La cérémonie de signature a eu lieu dans un hôtel de la capitale, sous la présidence conjointe du Président directeur général de la CMDT, Mamadou Moustapha Diarra et l’Administrateur directeur général de la BDM-Sa, Ibrahima N’Diaye. L’événement a mobilisé les représentants de 13 banques évoluant au Mali et la BOA BMCE Group Maroc, partenaire stratégique.

Dans son intervention, l’Administrateur directeur général de la BDM-Sa a exprimé, au nom du pool bancaire, l’engagement des établissements financiers dans la mobilisation des ressources nécessaires au financement de la campagne cotonnière. Ibrahima N’Diaye a aussi souligné que le partenariat de longue date entre la CMDT et la BDM-Sa témoigne d’une franche collaboration fructueuse et efficace, consolidée année après année.

Il a rappelé le rôle crucial que joue la CMDT dans l’économie malienne en tant que acteur clé de la filière coton. «à travers cette convention, nous réaffirmons l’engagement des banques à accompagner cette filière stratégique, véritable moteur de croissance et de développement pour des milliers de familles agricoles », a assuré le patron de la BDM-Sa.

De son coté, le PDG de la CMDT s’est réjoui de la conclusion de cette convention, essentielle à la fois pour assurer la culture du coton et sa commercialisation. Mamadou Moustapha Diarra a salué la disponibilité et la flexibilité des banques partenaires en particulier la BDM-Sa dans la mise à disposition des ressources indispensables à la campagne. Et de rappeler que le Mali est l’un des pays au monde qui produit la meilleure qualité de coton et dont l’entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015.

«Vu que la CMDT et la BDM-Sa sont les fleurons de l’économie malienne, il est donc important que les deux entités s’unissent pour pouvoir développer la filière cotonnière au bénéfice de l’ensemble des acteurs agricoles, d’où l’importance de cette convention», a déclaré Mamadou Moustapha Diarra avant de remercier le pool bancaire et les autorités pour leur appui constant au secteur du coton dans notre pays.

Anne Marie KEITA

Commentaires via Facebook :