Session budgétaire de la CMDT : un résultat net prévisionnel de + 2 , 004 milliards de francs CFA

La grande salle de réunion de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile a servi de cadre à la tenue le lundi 13 janvier 2025 de la 103ᵉsession de son Conseil d’administration. C’était sous la Présidence du PDG Mamadou Moustapha Diarra, non moins Président du Conseil d’administration. Ont pris part à cette 103ème Session les administrateurs généraux, le directeur de cabinet de la Primature, les ségaux du ministère des Finances et de l’Économie, du ministère l’agriculture, du ministère de l’industrie et du commerce, des chefs des services centraux, du notaire, du syndicat et le Président de la Coordination des Sociétés et Coopératives de Producteurs Cotonniers, Yacouba Traoré

Dans son adresse aux participants à cette 103ème session consacrée sur le budget2025 de la CMDT, le Pr Mamadou Moustapha Diarra a remercié les uns et les autres pour l’effort fourni afin d’élaborer ce budget orienté sur leurs visions qu’ils vont concrétiser à travers une stratégie de développement de la CMDT 26-30.

Selon le PDG, il y a une stratégie qui finit en 2025. « Nous allons anticiper dès le premier trimestre par rapport à la définition, le cadrage de la vision, sa stabilisation mais tout le processus conduisant à l’élaboration de notre stratégie sur les cinq ans à venir. L’occasion était aussi pour le Pr Diarra d’adresser ses vifs remerciements aux partenaires de la CMDT, aux fournisseurs, aux systèmes bancaires Maliens et à l’ensemble des autres acteurs qui interagissent avec la CMDT. Il a spécialement dit merci à la confédération des sociétés de producteurs de coton qui à ses dires deux sont administrateurs de la société.

Poursuivant avec son intervention, le PDG de préciser que cette session se tient dans un contexte de sortie de crise orienté sur une nouvelle gouvernance de la CMDT et des orientations de politique nationale basée sur un développement endogène. Selon le premier responsable, le contexte est toujours marqué par des difficultés de refinancement des institutions bancaires. A en croire monsieur Diarra, « malgré tout les autorités du Mali nous soutiennent dans nos projets concernant la mobilisation des financement ,pour pouvoir assurer une année de performance.

Aux administrateurs, il a indiqué que le document qui leur a été envoyé pour examen du budget 2025 de la CMDT, sera examiné ensemble en ce moment pour prendre vos observations, afin de son amélioration.

La session a permis de faire le bilan des performances de 2024, d’examiner la stratégie pour 2025 et d’approuver un budget ambitieux. Parmi les points forts figurent les résultats financiers, la qualité de la production cotonnière, et les projets de développement durable.

Le budget 2025, adopté à l’unanimité, s’élève à 434,096 milliards de FCFA en produits, contre 432,091 milliards en charges, avec un investissement de 13,087 milliards de FCFA et un résultat net prévisionnel de +2,004 milliards de FCFA.

Ce budget inclut des réformes structurelles, notamment l’érection des filiales en Directions régionales pour optimiser les coûts et rapprocher les services des producteurs. « Il n’y aura pas de réduction de personnel, mais un redéploiement pour garantir un meilleur accompagnement des producteurs », a-t-il affirmé.

A en croire le PDG « La qualité de nos produits est essentielle. Avec la certification ISO 9001 version 2015, le Mali se positionne parmi les meilleurs producteurs de coton de qualité ». Il a exhorté ses collaborateurs à s’investir pleinement pour maintenir cette dynamique et renforcer la gouvernance.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de la CMDT, en tant que pilier de notre développement économique, le PDG a demandé à ses collaborateurs une coopération renforcée entre la direction, les producteurs et les parties prenantes pour relever les défis à venir.Au terme de la session budgétaire , Mamadou Moustapha Diarra a accordé une interview à la presse nationale sur laquelle nous y reviendrons dans notre prochaine parution

El hadj Tiémoko Traoré

CMDT

LA VISION 2025 DU PDG

A l’occasion de la nouvelle année 2025, la rédaction du journal Le Pouce a approché le professeur agro-economiste Mamadou Moustapha Diarra, Président Directeur Général de la CMDT afin de connaître, cinq mois après sa prise de fonction, quelle est sa vision pour la compagnie.

« Ma vision pour la compagnie pour l’année 2025,c’est la modernisation à travers l’optimisation énergétique, en introduisant dans l’industrie le mixte énergétique avec le solaire et la transformation des déchets en énergie pour réduire nos coûts. Par ailleurs, nous nous inscrivons dans une professionnalisation du service aux producteurs de coton à travers un renforcement de l’encadrement et du conseil agricole pour assurer une bonne production et productivité.

Par ailleurs, la modernisation du management global de l’entreprise à travers la mise en place d’un progiciel de gestion intégré (PGI) ou EPR en anglais pour l’entreprise afin pouvoir coordonner l’ensemble du travail de l’entreprise.

L’annéee 2025 a été inscrite à la CMDT comme une année d’excellence et de qualité dans la gestion de tous les process mais aussi de qualité des produits et des services.

Dans cette logique, nous allons restructurer l’organigramme pour la rendre plus opérationnel au vu de la fusion-absorption, du fait qu’on est une société unitaire. De l’autre côté, dans le partenariat externe pour le développement de la filière, nous nous inscrivons dans une approche endogène de développement de l’industrie de filature et de tissage, à travers une implication de la cmdt, qui assurera le lead par rapport au projet intégrateur qu’on va mettre dans le cadre de la valorisation de la filière et de la création de la valeur ajoutée.

En somme, c’est une année de sursaut orientée sur l’excellence et la qualité. “

El hadj Tiémoko

