Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Tiébilé DRAMÉ et son collègue de l’Agriculture, Moulaye Ahmed BOUBACAR ont co-présidé, le vendredi 19 juillet au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), la cérémonie de signature d’une convention de coopération. A travers cette convention bilatérale, le Brésil offre plus d’un milliard de FCFA au Mali pour la production cotonnière.

Par ce projet, la République Fédérative du Brésil à travers l’Agence de Coopération Brésilienne met à la disposition du Gouvernement malien par le biais de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) un montant de plus d’un milliard trois cent millions (1 303 009 200) de Francs FCA. Dans la mise en œuvre de ce projet dénommé « Maintien du potentiel productif des sols en zones cotonnières au Mali », la CMDT contribue à hauteur de 29% de ce financement.

Cet important document signé côté malien par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), Tiébilé DRAME et côté brésilien par son Ambassadeur, Rafel de Mello de VIDAL, doit permettre d‘améliorer la culture du coton dans la zone CMDT.

Le Diplomate brésilien a au cours de son intervention laissé entendre que son pays, deuxième producteur de coton au monde, au-delà du projet qui vient d’être signé, va apporter son appui au coton malien à travers le transfert de technologies.

Abondant dans le même sens, le ministre Tiébilé DRAMÉ a sollicité l’accompagnement du Brésil dans la transformation du coton malien. C’est pourquoi, il a souhaité voir très prochainement la visite au Mali d’investisseurs brésiliens pour constater les potentialités qu’offre le Mali en la matière.

