Une première dans son histoire, la Direction générale de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) a partagé avec ses travailleurs (retraités et en service) une rupture collective de jeûne, le 27e jour du mois béni de ramadan. L’instant de partage a duré trois heures d’horloge au cours desquelles travailleurs et administrateurs ont communié dans un esprit de collégialité et de fraternité comme dans une grande famille. Mots de remerciement, d’encouragement, de félicitations, prière collective, dégustation de mets succulents en guise d’Iftar, etc. Tels ont été les temps forts de cet événement, qui a regroupé autour du PDG Mamadou Moustapha Diarra, d’anciens PDG et de directeurs centraux.

Par-delà son cadre d’échange et de cohésion, cette rencontre était l’occasion pour le PDG de partager sa vision de la holding ainsi que ses attentes de ses collaborateurs. Et selon son patron, la CMDT en tant que deuxième pourvoyeur de devises après l’or et est le premier créateur de valeur ajoutée, avec un contenu local capté à 95 % par les Maliens, est l’épine dorsale de l’économie malienne. « Si nous ne transportons pas le coton vers le port et que nous transportons uniquement les importations vers Bamako, les prix des produits importés augmenteront de plus de 25 % », a-t-il rappelé. Et ça n’est pas tout. Toujours selon les explications du PDG Diarra, la Cmdt contribue à hauteur de 40 à 50 % à la sécurité alimentaire grâce au maïs et au sorgho produits dans le système cotonnier, dont l’engrais est financé par la Cmdt. Au sujet de l’état de santé de l’entreprise, il dira que la Cmdt se porte bien avant d’inviter les travailleurs à doubler leur engagement afin de maintenir ce cap. Et d’exhorter les autorités à accompagner la holding, engagée dans une modernisation pour de booster sa rentabilité, condition sine qua non pour verser les dividendes de l’État, son actionnaire majoritaire.

Au nom des anciens PDG, Tiénan Coulibaly a invité l’ensemble des travailleurs à la cohésion. «J’ai occupé beaucoup de postes au Mali mais la Cmdt reste ma plus belle aventure», a-t-il rappelé avant d’exprimer son souhait de voir pérenniser une telle initiative.

Quant à Ladji Oumar, il a au nom des anciens directeurs centraux remercie le PDG pour l’initiative et de se mettre à nouveau à disposition de la holding en rappelant que « la Cmdt reste dans nos cœurs et dans nos esprits, à elle nous avons tout donné. À elle nous seront disponibles pour besoin ».

