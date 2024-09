Célébration du 75e anniversaire de la fête nationale de la République populaire de Chine au Mali : La coopération sino-malienne de nouveau magnifiée !

Pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, une réception a été offerte par l’ambassade de Chine au Mali au Centre internationale de conférences de Bamako, le jeudi 12 septembre 2024. Elle a enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et ses collègues ministres maliens, l’ambassadeur de la République populaire de Chine et plusieurs autres personnalités culturelles, politiques et administratives.

La cérémonie a commencé par l’exécution des hymne nationaux du Mali et de la République populaire de la Chine. “Afin de démontrer la solidarité du peuple chinois et de soulager la souffrance de la population malienne, le gouvernement chinois a décidé, sur la base de 2000 tonnes d’aide alimentaire sur le point d’arriver au Mali, de fournir en supplément une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 20 millions RMB, équivalant environ à 1 milliard 724 millions F CFA au peuple malien pour aider le Mali”, a ensuite déclaré l’ambassadeur Chen Zhihong dans son allocution de bienvenue.

A ses dires, l’année 2024 marque le 75e?anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Sous la ferme direction du Parti communiste chinois, a-t-il poursuivi, le peuple chinois multiethnique a réalisé un miracle en coordonnant un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. “Près de 100 millions des populations rurales sont sorties de la pauvreté absolue. La Chine a contribué pour plus de 70 % à la réduction de la pauvreté mondiale et pour plus de 30 % à la croissance économique mondiale. Malgré de multiples crises du monde, l’économie chinoise a continué à s’améliorer de manière stable, le PIB chinois a enregistré une croissance de 5,2 % en 2023, et une augmentation de 5 % au cours du premier semestre 2024”, a indiqué l’ambassadeur chinois. Pour lui, la modernisation à la chinoise fait preuve d’une grande vitalité et continue d’apporter davantage d’opportunités de développement au monde. Et de souligner que l’an 2024 est une année fructueuse pour le partenariat sino-malien. Les relations entre la Chine et le Mali ont maintenu un développement stable et positif. “La coopération ne cesse de s’élargir et de s’approfondir. L’acquis le plus important des relations sino-maliennes de cette année est sans nul doute la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président de la Transition malienne le colonel Assimi Goïta à Beijing en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine”, a-t-il dit. La Chine, a noté l’ambassadeur, continuera à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération pragmatique.

“Sur l’action de partenariat pour le développement vert, la Chine soutient fermement la transition écologique et énergétique du Mali, notamment à travers des projets structurants comme la nouvelle centrale solaire de Safo, la centrale hydroélectrique de Gouina et le projet de la ceinture solaire africaine, etc.” , a-t-il cité.

A en croire l’ambassadeur chinois Chen Zhihong, l’action de partenariat pour la sécurité commune, la partie chinoise continue d’envoyer des experts militaires chinois au Mali et d’offrir des places de formation aux officiers des FAMa, pour soutenir sa défense nationale et son développement militaire. “Aujourd’hui, la Chine, le Mali et d’autres pays africains se trouvent tous à une étape cruciale du processus de la modernisation. Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être abandonné. A nous de rassembler la force des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains, de poursuivre main dans la main notre marche vers la modernité et de contribuer à la modernisation du Sud global, et à la paix et à la prospérité de toute humanité”, a-t-il indiqué.

Pour sa part le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a mentionné que la vision commune de la Chine avec de nombreux partenaires du Sud global s’est illustrée la semaine dernière à l’occasion du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac). En effet, il a parlé de l’organisation réussie de cette rencontre au sommet, qui a réuni, aux côtés de la Chine, les dirigeants et représentants des pays africains autour de principes et valeurs fondamentales pour la paix, la sécurité et le développement durable prouve à suffisance l’excellente qualité des relations entre les deux parties.

Le Mali, ajoutera-t-il reste déterminé à jouer toute sa partition dans cette œuvre collective de solidarité et mutuellement bénéfique, dont les dividendes contribueront à l’amélioration des conditions de vie de nos populations.

“Sur le plan bilatéral, la République du Mali et la République populaire de Chine entretiennent des relations de coopération séculaires basées sur le respect mutuel et un partenariat fécond mutuellement avantageux. Les chiffres de la coopération sino-malienne sont édifiants, particulièrement suite au tournant majeur de notre commerce bilatéral, à partir de l’année 2000, qui a vu l’évolution exponentielle des échanges commerciaux”, a indiqué le ministre.

Aux dires du ministre Diop, ce partenariat gagnant-gagnant sino-malien, qui avait déjà toutes les allures d’un partenariat stratégique avant l’heure, se traduit au quotidien par des actes concrets dont l’impact est immédiatement visible et perceptible par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations maliennes. “Depuis quelques années, les relations entre le Mali et la Chine ne cessent de prendre de l’ampleur et ce, au grand bonheur des populations de nos deux pays. La nouvelle dynamique ainsi insufflée à cette coopération bilatérale participe de la volonté des plus hautes autorités de faire de cette coopération une relation exemplaire empreinte d’amitié et de solidarité”, a-t-il conclu.

Après les discours, les ministres ont échangé un toast pour souhaiter un joyeux anniversaire à la République populaire de la Chine. Après quoi des pratiquants du kung-fu ont émerveillé la salle par une prestation inédite. Une Malienne a exécuté une danse traditionnelle de la Chine. Un cocktail a clôturé la soirée. Il faut noter que les Chinois sont accros à leurs cultures. Un adage dit que : “Pour développer un pays, il faut mettre en avant sa culture”.

Vivement le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de la Chine !

Aoua Traoré

