Le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme BAGAYOKO, Aminata TRAORÉ a accordé une audience, ce vendredi 18 Août 2023, à Son Excellence Monsieur CHEN Zhihong, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali. L’objectif de cette audience était de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l’entreprenariat et la formation Professionnelle.

Son Excellence Monsieur CHEN Zhihong, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali a présenté à cette occasion ses vives félicitations au nouveau ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour sa nomination dans le Gouvernement de Transition, « une nomination hautement appréciée par la République Populaire de Chine ». Il a salué l’excellence et la qualité des relations qui lient le Mali et la République Populaire de Chine et réaffirmé la volonté de son pays à accompagner ce département combien stratégique.

Au cours des échanges, le Centre de formation professionnelle (CFP) de Sénou, projet phare de notre coopération avec la Chine a été évoqué.

Enfin, l’Ambassadeur CHEN Zhihong a informé le Ministre de la réalisation prochaine d’un documentaire dans le cadre de la commémoration des 63 ans de coopération entre la Chine et le Mali.

Le Chef du département, BAGAYOKO Aminata TRAORÉ a rappelé les relations séculaires d’amitié et de coopération qui lient les deux pays. Elle a également rassuré son hôte de la disponibilité de son département à poursuivre le partenariat en mettant l’accent sur le volet formation professionnelle et entrepreneuriat qui constituent les piliers de la création d’emplois.

Pour terminer, le Ministre a invité les entreprises chinoises à venir, investir dans notre pays.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

