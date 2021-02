L’ambassadeur des Etats Unis Dennis Hankins et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Amadou Kéïta ont procédé le 16 février 2021 à la signature d’un accord cadre pour renouveler le programme de recherche biomédicale collaborative entre le National Institutes of health (NIH) des Etats –Unis et l’Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako(USTTB).

Cette coopération scientifique focalisée sur la recherche biomédicale a connu ses débuts en 1989, et le renouvellement de l’accord garantit la poursuite des activités jusqu’ en 2025. Comme expliqué par le ministre Amadou Kéïta, ce partenariat entre nos deux pays, est une convention d’intérêt national entièrement dédié à la santé. Il fait du Mali un leader dans l’effort mondial de la lutte contre le paludisme et d’autres maladies sans oublier la reconnaissance du mérite des chercheurs maliens.

Selon le recteur de l’USTTB le PR Ouaténi Diallo, le Centre international d’excellence et de la recherche (ICER) est considéré aujourd’hui comme un géant africain en matière de recherche biomédicale avec plus de 600 personnes dédiées à cette recherche, des laboratoires bien équipés , et plus de 450 articles de recherches de haut niveau ont été publiés. L’ICER –Mali est aujourd’hui un centre aux compétences multiples avec beaucoup d’interactions entre chercheurs de différents laboratoires sur plusieurs sites de recherche à travers le Mali. Et les résultats jusque-là obtenus sont très performants.

Le laboratoire de biosécurité de niveau 3 crée en 2003 a soutenu la riposte à différentes crises sanitaires notamment des ripostes contre l’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’ouest et la pandémie de la COVID19.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :