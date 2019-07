Tiébilé Dramé, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a effectué une visite de travail et d’amitié à Alger les 16 et 17 juillet 2019 à Alger.

Cette visite s’inscrit dans le prolongement des discussions que les deux ministres ont eues ces dernières semaines notamment dans le cadre la 14ème session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien qui s’est tenue les 17 et 18 juin 2019 à Bamako sous leur co-présidence.

Passant en revue les efforts déployés par le Mali sur le chemin de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, les deux Ministres se sont félicités de l’évolution de la situation d’ensemble de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Ils se sont engagés à continuer leurs efforts, en commun, en vue de la mise en œuvre complète et sereine des dispositions de l’Accord.

Se référant aux derniers développements survenus dans les régions du nord notamment l’atteinte au drapeau national malien survenu à Kidal ce jour, les deux Ministres condamnent fermement cet acte qui constitue une violation de l’Accord pour la paix et la réconciliation et, en général, tout manquement éventuel des mouvements aux engagements souscrits à travers leur signature de l’Accord. Ils ont réaffirmé leur attachement au strict respect de l’intégrité territoriale du Mali et des symboles de sa souveraineté.

Les deux Ministres ont appelé la communauté internationale à continuer à apporter son appui à la mise en œuvre de l’Accord et à veiller au strict respect par les parties de leurs engagements à cet égard.

Echangeant sur l’état de la coopération sectorielle bilatérale, les deux Ministres ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération dans les différents domaines politique, diplomatique, militaire, sécuritaire, économique et socio-culturel.

Tout en se félicitant du développement significatif des échanges bilatéraux depuis la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération, les deux Ministres ont appelé leurs institutions et organismes respectifs concernés à poursuivre et à diligenter le parachèvement des actions déjà retenues.

Au même titre, les deux Ministres ont convenu de continuer à explorer d’autres créneaux et initiatives de coopération et d’envisager la tenue dans un proche avenir de la 13e session du Comité bilatéral frontalier.

Les deux Ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de continuer à œuvrer de concert pour la stabilité du Mali et de la région du Sahel.

Ils ont décidé d’intensifier leur coopération dans la lutte contre l’insécurité, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, y compris le narcotrafic et les réseaux de la migration irrégulière, notamment dans le cadre des mécanismes d’appartenance commune.

Ils ont par ailleurs échangé leurs analyses sur d’autres questions d’intérêt commun notamment la situation en Libye et la région maghrébine et du Sahel.

En marge de la visite, Tiébilé Dramé, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, a été reçu en audience successivement par S.E.M. Noureddine Bedoui, Premier Ministre et par Abdelkader Bensalah, Chef de l’Etat.

