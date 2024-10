Le Commissariat à la sécurité alimentaire a abrité, hier mercredi 30 octobre, la cérémonie de réception de la nouvelle contribution financière du Royaume d’Espagne au gouvernement du Mali et au Programme Alimentaire mondiale. Ce montant est destiné à soutenir les personnes vulnérables contre l’insécurité alimentaire.

La remise du chèque géant a réuni à Bamako le Ministre Commissaire à la Sécuritaire Alimentaire, le Directeur pays du Programme alimentaire mondial et l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo. Intervenant lors de cette rencontre, le diplomate Espagnol à Bamako a indiqué que cette contribution vise à apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence aux communautés vulnérables touchées par les catastrophes naturelles et à l’insécurité . « Les trois millions d’euro contribueront à lutter contre l’insécurité alimentaire partout où le besoin se fait sentir », a déclaré l’Ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo, ajoutant que l’insécurité et la sécheresse ont plongé des communautés dans la famine. Pour lui, c’est une responsabilité morale pour le Royaume d’Espagne de soutenir ces personnes démunies. « Le Peuple d’Espagne est solidaire aux difficultés des personnes touchées par l’insécurité alimentaire », a-t-il insisté.

Pour sa part, le Directeur pays du Programme Alimentaire mondial, Ibrahim Diallo a décrit la situation humanitaire au Mali laquelle est marquée, selon lui, par des déplacements de populations, des conflits et des chocs climatiques récurrents. D’après lui, cette situation a entrainé des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des milliers de ménages Maliens. « Ce sont près de1,4 millions de personnes qui sont confrontées à l’insécurité alimentaire aigué », a informé le directeur pays du PAM qui sollicite 98 millions de dollars supplémentaires dans les six (6) prochains mois pour répondre aux besoins alimentaires. Dans la foulée, il a remercié le Royaume d’Espagne pour cette contribution qui d’autant plus précieuse cadre avec le plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Grâce à ce financement, poursuit-il, le PAM va mettre en œuvre des activités telles que la distribution des vivres, le traitement de la malnutrition aigüe, le renforcement des systèmes d’alerte précoce et la promotion de pratiques agricoles.

A sa suite, le Ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire Edouwane Ag Mohamed Ali, a salué l’élan de solidarité du Royaume d’Espagne. Poursuivant, il a indiqué que la majeure partie , soit 70%, de cette donation permettra au PAM de soutenir près de 40 540 personnes touchées par l’insécurité alimentaire et les conflits notamment dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Gao, Koulikoro et Sikasso pendant la période de soudure (juin-aout).

Dans le même registre, Edouwane Ag Mohamed Ali a rappelé la nouvelle programmation du PAM qui cible près de 5 639 filles et femmes enceintes et allaitantes pour prévenir la malnutrition aigüe modérée.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

