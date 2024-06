Lors du Conseil de ministre tenu le jeudi dernier, le gouvernement malien a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord sur la coopération militaire et technique entre Bamako et Moscou. Le volet militaire de cette coopération va concerner des domaines très importants dont, entre autres : l’exploitation, la réparation et la modernisation des matériels livrés, ainsi que l’assistance technique; la formation des spécialistes pour la réalisation des programmes communs dans le domaine de la coopération militaire et technique; la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes appropriées en tenant compte des besoins et des potentialités des parties.

Pour un pays empêtré depuis une décennie dans une guerre asymétrique contre le terrorisme international, financé et entrainé par des Puissances étrangères, une telle coopération militaire avec l’une des superpuissances militaire avérée au monde parait logique. D’ailleurs dans un contexte géopolitique marqué par une forte rivalité entre les USA (œuvrant inlassablement pour demeurer le GENDARME du Monde) et la Russie (avec ses alliés du BRICS, luttant pour un Monde plus multipolaire) Bamako ne devrait-il pas sollicité illico presto un accord de défense mutuel avec Moscou ?

Depuis les années 60, sans esprit de condescendance, l’Union des Républiques Socialistes Soviétique (URSS) et actuellement, la Fédération de Russie, ont fourni une aide importante à divers pays africains en l’occurrence le Mali. Cette aide a pris de nombreuses formes, notamment un soutien économique, militaire, culturel, scientifique, technique et technologique. Dans les années 70, 80, 90, l’armée malienne était surtout entrainée et équipée par Moscou. Pendant ces époques, elle était considérée comme l’une des meilleures subsahariennes. Mais avec l’invasion de la Lybie par les troupes de l’OTAN, diligentée par les USA, le Guide Kadhafi a été assassiné et son pays est en train de sombrer dans l’anarchie. L’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne continuent d’en faire les frais. Alors que trois d’entre eux, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont chassé les troupes des Puissances Occidentales basées sur leur territoire national.

Désormais ces pays qui ont décidé de s’affranchir, entretiennent de très solides relations militaires avec Moscou. Qui leur permettent de sauvegarder leur intégrité territoriale. En l’occurrence, le Mali qui avait perdu en 2012 les deux tiers de son territoire, a pu recouvrer depuis le 14 janvier 2024 avec la reprise de Kidal, l’entièreté de son pays. Il se bat actuellement pour affirmer sa souveraineté internationale. Ce qui ne plait pas aux Puissances occidentales qui font tout pour torpiller ses efforts. Dans ce sillage, le Congrès américain n’a-t-il pas récemment voté une loi qui permet de punir économiquement et militairement tout pays qui tisse des relations économiques et militaires avec la Russie ?

En somme, l’armée américaine est autorisée à rentrer en conflit avec ces pays, partout dans le monde, pour défendre les intérêts stratégiques et économiques du Pays de l’Oncle Sam. N’est-ce pas des raisons suffisantes qui contraignent Bamako à signer au plus vite un accord de défense et de sécurité avec Moscou ?

Gaoussou Madani Traoré

