Le Grand officier du Wissam Alaoui est l’une des plus prestigieuses distinctions au Maroc

L’ex-ambassadeur du Mali à Rabat (2019-2024), Mohamed Mahmoud Ben Labat vient d’être décoré par le Roi Mohammed VI en reconnaissance de sa contribution au renforcement des relations entre le Maroc et le Mali. Il a officiellement reçu cette décoration royale du Grand officier du Wissam Alaoui des mains de l’ambassadeur de Sa Majesté au Mali, Driss Isbayene. C’était au cours d’une cérémonie solennelle, le lundi 24 février dernier, à la chancellerie en présence d’éminents invités dont l’ambassadeur Youssouf Dramane Koné, directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères. Le récipiendaire était accompagné, pour la circonstance, par ses proches, amis et frères.

En conférant cette décoration, Sa Majesté le Roi du Maroc avait voulu honorer l’ambassadeur Mohamed Mahmoud Ben Labat qui s’est activement engagé, pendant de nombreuses années, dans les activités visant à renforcer les relations d’amitié étroites entre le Maroc et le Mali dans tous les domaines de coopération”, a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayene, lundi 24 février dernier, lors de la cérémonie solennelle de décoration à celui qui fut ambassadeur du Mali à Rabat de 2019 à 2024, Mohamed Mahmoud Ben Labat.

Ce diplomate chevronné a reçu cette décoration royale du Grand officier du Wissam Alaoui, qui est l’une des plus prestigieuses du Royaume décernée à de hautes personnalités étrangères. Cela en reconnaissance de sa contribution significative au renforcement des relations entre les deux pays frères et amis.

Comme Driss Isbayene l’a rappelé, “l’ambassadeur Mohamed Mahmoud Ben Labat est un diplomate distingué et hautement qualifié et a été très respecté parmi le corps diplomatique étranger accrédité à Rabat”. Avant de préciser en ces termes : “Je me rappelle de sa jovialité et sa disponibilité lorsque bien avant que je n’atterrisse à Bamako, lorsque Sa Majesté a bien voulu m’honorer d’être Son ambassadeur au Mali, il m’avait déjà ouvert toutes les portes et m’a prodigué de ses conseils ô combien importants pour qu’on puisse travailler ensemble dans l’objectif de renforcer et raffermir nos relations personnelles au profit de celles entre nos deux pays. Et Ben Labat a été le 8e ambassadeur malien au Maroc comme je suis le 9è ambassadeur du Maroc à Bamako depuis l’indépendance du Mali”.

“Je me sens tout ému pour avoir été honoré de ce grade”, Ben Labat dixit

Très heureux et ému, l’ambassadeur Ben Labat s’est dit fier de porter cette décoration royale sur sa poitrine durant toute sa vie. “C’est avec beaucoup de fierté et non sans émotion que j’ai pu recevoir à la Chancellerie du royaume du Maroc des mains de Son Excellence M. Driss Isbayene, la médaille de Grand-officier Wissam Chérifien Alaouite qu’il a bien voulu me décerner généreusement sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’Allah l’assiste. Mes premiers propos sont de sincères remerciements à l’endroit de sa Majesté le Roi Mohamed IV, qu’Allah l’assiste pour ce grand honneur fait à ma modeste personne et à travers ma personne fait à mon pays, mais aussi l’expression de ma profonde gratitude.

Je me sens tout ému pour avoir été honoré de ce grade avec le sentiment permis d’avoir pu être à hauteur de satisfaction et de confiance des plus hautes autorités du Royaume du Maroc et de mon pays par rapport à la mission qui m’a été confiée au niveau de l’ambassade du Mali à Rabat de 2019 à 2024. Ce sont des sentiments de satisfaction, de gratitude et un devoir de remerciements sincères à l’endroit du Roi du Maroc, mais du peuple et du gouvernement du Maroc”. Parole du diplomate malien. Avant de souligner : “Je saisis l’occasion pour dire à l’ambassadeur de sa Majesté le Roi Mohamed VI au Mali quel honneur et quel privilège. J’ai eu à représenter mon pays, la République du Mali, dans ce très beau pays qui est le Royaume du Maroc lié si heureusement au sien à travers des siècles d’histoire, de brassage de coopération et de lien de sang. Je profite également de l’occasion pour dire à S. E. M. l’ambassadeur Driss Isbayene, notre très haute appréciation des progrès remarquable enregistré par le Royaume du Maroc aujourd’hui tant à l’échelle continental qu’international sous son leadership avisé. Je rappelle aussi la fierté et la haute satisfaction des hautes autorités de la République du Mali concernant la coopération entre nos deux pays.

Des relations sont caractérisées par l’excellence des liens solides d’amitié, de fraternité et haut estime entre S. E. le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition et sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, qu’Allah l’assiste”.

Par la présence de l’ambassadeur Youssouf Dramane Koné, directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, c’est toute la famille des diplomates qui est honorée mais aussi tout le Mali à travers l’ambassadeur Ben Labat. “J’exprime, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et à travers lui au nom du président de la Transition, Chef de l’Etat Son Excellence le Général d’Armée, Assimi Goïta, toute notre gratitude à Son Excellence Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, pour cet honneur qui est fait à un des nôtres, l’ambassadeur Mohamed Mahmoud Ben Labat, qui est un diplomate émérite.

Cet honneur est fait à tous les diplomates maliens et à tout le Mali. Nous exprimons notre gratitude au Roi pour cet honneur. Nous félicitons l’ambassadeur Mohamed Mahmoud Ben Labat pour cette distinction bien méritée et nous remercions le Maroc pour tout le soutien qu’il accorde au Mali dans le cadre de la coopération bilatérale exemplaire”. Parole de Youssouf Dramane Koné

Profitant cette occasion, le diplomate marocain a rappelé les bonnes relations diplomatiques que nos deux pays entretiennent depuis 1960. Et aujourd’hui, précisera Driss Isbayene, le Mali et le Maroc partagent une vision commune sur les questions régionales et internationales notamment sur la paix et la stabilité au Sahel, la lutte contre le terrorisme. Sans oublier le développement durable et le dialogue inter-religieux.

Raison pour laquelle, selon Driss Isbayène, “le Mali a adhéré totalement à l’initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, qui a été proposée, en novembre 2023, en faveur des quatre pays du Sahel à savoir le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad”. Le Mali, dira-t-il, “qui ne dispose pas de façade maritime, peut ainsi profiter de la position géographique du Maroc, qui dispose de plus de 3500 km de côtes atlantiques, pour accéder à l’océan et à ses ressources”.

Cette initiative internationale du Roi Mohammed VI peut également contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel, qui est confrontée à des défis majeurs tels que les conflits armés, les mouvements séparatistes, le trafic de drogue, la migration clandestine, comme souligné par l’ambassadeur marocain.

El Hadj A.B. HAIDARA

