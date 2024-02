Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé le jeudi 1er février 2024 les travaux d’aménagement de la RR9 et des voies stratégiques à Kati, sur le champ d’exercice des FAMa. La cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement de Transition. Des partenaires et amis du Mali ont également honoré de leur présence cet événement majeur.

Après les salutations du secrétaire général de la mairie de la Commune de Kati, Zanga Daou, qui a souligné l’importance des infrastructures routières pour le développement du Mali, le président de la Transition a exprimé sa reconnaissance envers les autorités locales, la population, et les partenaires présents. Il a souligné que le projet d’aménagement, comprenant la réalisation de voies en 2×2 voies de plusieurs sections importantes, est conforme à la vision de la Transition concernant la modernisation de toutes les villes et de doter le pays d’infrastructures routières adéquates.

Le président Assimi Goïta a également souligné que ces travaux d’aménagement contribueront à assurer la fluidité des accès routiers et garantir la sécurité des usagers. Il a appelé la population à soutenir l’entreprise chargé des travaux et a remercié la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, ainsi que ses collaborateurs, pour leur engagement dans la concrétisation de ces projets.

Dans son discours, Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, a salué la mobilisation de la population et l’intérêt porté par le président de la Transition au projet d’aménagement. Elle a souligné que ce projet, d’un coût global d’environ 95 milliards de F CFA, est entièrement pris en charge par le budget national.

Mme la ministre a mis en avant les priorités assignées par le président de la Transition au développement des infrastructures de transport et a exprimé la détermination du gouvernement à répondre aux besoins de la population en matière d’infrastructures routières.

Elle a présenté en détail les objectifs du projet, mettant l’accent sur la modernisation des axes routiers, l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers, l’accès facile aux hôpitaux du Point G et de Kati, la réduction des temps de parcours, et la diminution des accidents de la voie publique.

Mme Dembélé Madina Sissoko a également souligné l’importance de la contribution des Forces armées maliennes à la sécurité du pays, et a remercié toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales, les légitimités traditionnelles, et les médias, pour leur engagement en faveur du projet. Elle a informé que les travaux seront exécutés par l’entreprise Covec-Mali avec une vigilance accrue sur la qualité et le respect des délais contractuels. Le projet, présenté dans son ensemble, vise à moderniser les axes routiers et à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il devrait être réalisé dans un délai de trois ans, contribuant ainsi au développement durable du Mali.

