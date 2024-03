Cette visite du Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko a concerné les chantiers de revêtement de certaines artères des Commune I et V du District de Bamako. Accompagnée d’une forte délégation, la Ministre Sissoko, après sa supervision a fait part de sa satisfaction au regard de l’avancement des travaux. C’était jeudi en début d’après-midi.

En style vestimentaire de véritable cheffe de chantier, Mme le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, au pas de charge, a initié et procédé à une visite de terrain jeudi en début d’après-midi, sous un soleil de plomb.

L’objectif de cette visite est de s’enquérir de la qualité et l’état d’avancement des travaux dans le cadre du programme des travaux spéciaux 2ème tranche au titre de l’exercice 2023, conformément aux orientations du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Ce projet d’entretien routier, faut-il le souligner, porte sur des actions dont le but est d’améliorer la durabilité et l’état de praticabilité des routes construites.

En effet, les axes faisant objet de cette visite de supervision en commune I étaient : la Rue non codifiée à Sotuba ; Accès Badianbougou : Rue 451 de Boulkassoumbougou: Voie PDUD-Intersection Voie Razel – Rue 395 Doumanzana – Badianbougou et Accès Nafadji : Intersection voie Razel (Doumanzana derrière le LFDS)-Nafadji.

Les travaux en cours sont les terrassements ; les travaux de construction du cunette en béton armé et les travaux de mise en œuvre de la couche de base en gravier concassé. Le taux d’avancement global des travaux est de l’ordre de 26,0%.

Toujours au cours de cette visite de supervision, pour la Commune V, le seul axe supervisé était la voie dite de ‘’Noumouké Ka carré’’. Elle comporte les Rues : 161, 155, 339, 537, 626, 607 de Kalaban coura Ext Sud : Boulevard CEDEAO – Passant devant la Mairie de Kalaban Coura – Intersection 30m Rue 260 Kalaban coura Ext sud – Pharmacie Mariam Hady Belco dit Kodio – Voie 2×2 Garantibougou 30 m. Cette voie était soumise à des travaux de mise en œuvre du BB sur la zone de reconstruction. Ainsi, le linéaire total est de 3,9km. Les travaux sont exécutés à 28%.

Les populations éprises par ces travaux d’entretien routier

Pendant cette visite, la Ministre Dembélé Madina Sissoko a été accueillie avec joie et reconnaissance par les populations de ces deux communes. Qui ont exprimé leur encouragement et félicitations pour les travaux abattus par les Autorités de la Transition. De même, que des bénédictions. En illustre le témoignage de cette opératrice économique de renom en Commune I du District de Bamako, Mme Simpara Saran Traoré. « La ministre m’a impressionnée en raison de sa promptitude à débuter la construction de cette route. J’ai fait plus de 20 ans à faire le grattage. En plus, avec la nomination de chaque Ministre de ce département, je pars à leur rencontre avec le rapport de l’état de cette voie. Elle est la seule qui m’a urgemment répondue et voilà le début des travaux. Qu’elle soit félicitée pour son engagement » a manifesté avec joie Mme Saran Traoré.

Quant à la Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, elle a tenu à rassurer ces populations sur la bonne exécution des dits travaux. Ce, grâce à la vision de la Transition pour le Malikura. Qui vise à doter le pays des infrastructures routières adéquates. Par la suite, elle a expliqué aux populations environnantes les contours de tels travaux, avant de solliciter leur compréhension et accompagnement pour le travail bien fait.

« Les infrastructures routières sont essentielles au développement économique et social d’un pays »

Au terme de cette visite de supervision, Mme le Ministre a livré ses impressions à la presse. Occasion pour elle de signifier l’importance des infrastructures routières pour un pays comme le nôtre surtout pour son approvisionnement. Selon elle, le programme d’entretien routier de 2023 est structuré en 3 sous-programmes. Notamment celui pour les routes d’intérêt national d’un montant de 22 milliards 500 millions sur un linéaire d’environ 11.000 Km. Le programme pour les routes d’intérêt régional, communal et local qui coûte à peu près la somme de 4 milliards pour un linéaire de 3425 km, et enfin celui des travaux spéciaux de 445 Km pour un coût total de 15 milliards. En somme, à ses dires, ce programme de 2023 qui est toujours en cours a coûté à l’Etat malien, quasiment 42 milliards.

Autre point touché par la Cheffe du Département des Transports et des Infrastructures est la réparation des nids de poules. Elle a précisé qu’ils ont changé la stratégie surtout avec les routes vieillissantes dans notre pays. De ce fait, il s’agira d’un volet global de reconstruction, réhabilitation et renforcement à travers des stratégies adoptées. S’y ajoute l’élargissement des ouvrages d’assainissement (caniveaux). Avant de faire savoir ses satisfactions sur le taux d’avancement des travaux, la Ministre Madina Sissoko a indiqué que les infrastructures routières sont essentielles au développement économique et social d’un pays. Elle a conclu son propos en sollicitant aux entreprises choisies pour ces réalisations, de doubler d’effort pour que le programme de 2024 puisse être engagé avant le prochain hivernage.

Mariam Sissoko

