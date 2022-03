Les marchés bamakois débordent de légumes. Des ménagères en profitent pour faire le plein afin de mieux préparer la période de pénurie.

Préparer sa sauce avec tous les légumes qu’il faut était devenu un luxe pour certaines ménagères tant elles étaient chères et certaines introuvables. Pour le moment, les légumes sont disponibles sur le marché au grand bonheur des ménagères qui ont les moyens maintenant de varier le menu.

Actuellement le Kilo d’oignon varie entre 275 F CFA et 400 F CFA, la pomme de terre, 300 F CFA à 400 F CFA et l’igname à 350 F CFA. Les tomates sont abordables et de bonne qualité. De ce fait, préparer la sauce tomate n’est plus un luxe.

Au marché légumes de Bamako, on trouve des carottes, de l’oignon, navets, persil, du haricot vert et blanc, sans oublier les choux et les betteraves. Ces légumes, qui étaient inaccessibles il y a peu, sont aujourd’hui à la portée de toutes les bourses.

Ba Fanta, la cinquantaine, vendeuse de légumes, devant son étale, affirme : « actuellement, les femmes peuvent accommoder des sauces de tout genre ».

Les femmes se réjouissent de cette situation. Cependant avec la vie chère certaines avaient renoncé à préparer de petits plats. « Maintenant que les légumes sont au marché avec un prix bas, autant en profiter pour reprendre la préparation de mets délicieux. Le plat préféré de ma belle-mère c’est la soupe aux légumes. Vu son âge avancé, cela lui permet de faire le plein de vitamines », explique Aminata Diarra, ménagère.

« En ce moment, j’achète les légumes : persils et céleris, tomates…, que je conditionne dans le réfrigérateur ou je fais sécher, piler et conserver dans des bouteilles », explique Awa Sangaré, ménagère.

Oumou Fofana

