Bamako abrite du 29 au 31 août 2019 l’atelier de validation du rapport d’étude d’harmonisation des procédures et processus des chambres de commerce et d’industrie membres de la fédération des chambres de commerce et d’industrie d’ Afrique de l’ouest( FEWACCI).

– Maliweb.net -Organisé par l’ONUDI cet atelier de 3jours sur la politique de la qualité, réunit des experts venus de la sous-région. La représentante du ministre du commerce et de l’industrie, Diarra Assa Sylla conseillère technique a procédé ce jeudi à l’ouverture des travaux en présence du représentant de la CEDEAO, de l’Union européenne et de la représentante de l’ONUDI au Mali

En effet, la culture de la qualité est un maillon essentiel pour développer le commerce dans la sous-région, surtout dans un monde où les exigences des clients sont de plus en plus croissantes sur la fiabilité des produits et des services. Avec la mondialisation les marchés sont concurrentiels, compétitifs et l’Afrique a conscience qu’elle doit s’inscrire dans cette démarche qualité à l’image du reste du monde.

D’où l’essence du Programme système qualité de l’Afrique de l’ouest (PSQAO) appui à la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO(ECOQUAL) financé par l’Union européenne. Le PSQAO a pour objectif est de développer et consolider la culture de la qualité au niveau des opérateurs du secteur privé.

Et par la présente les membres de son comité de pilotage dont la FEWACCI et d’autres experts concernés sont réunis pour réfléchir sur un document projet qui devrait servir de baromètre au commerce régional. En effet, les participants auront la tâche de travailler en vue d’harmoniser et améliorer le fonctionnement des chambres de commerces et d’industries(CCI) d’une part et développer au sein du secteur privé la culture de la qualité.

Dans leurs différentes interventions, l’ONUDI, la CEDEAO, le ministère du commerce et de l’industrie du Mali ont mis l’accent sur l’importance de cette validation du rapport d’expert sur l’harmonisation qui va renforcer les relations et les institutions mais surtout améliorer le marché régional avec l’ amélioration de l’environnement des affaires et des investissements dans l’espace communautaire.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

