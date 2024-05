Direction des Grandes Entreprises : Vers un trop-plein de recettes en 2024

La Direction des Grande Entreprises continue de tenir sa place de machine irremplaçable d’amélioration et de perfectionnement du dispositif fiscal malien. Entamée depuis l’arrivée de Hammadoun Fall Djanka aux commandes, la dynamique ascendante n’a connu aucun répit pendant les trois années écoulées et pourraient s’accentuer courant cet exercice, au regard de la tendance qu’annonce les performances déjà engrangées. Après un début d’exercice relativement timide, comme toutes les années, le niveau des recouvrements a amorcé, depuis le mois de mars dernier, une pente haussière qui excède toutes attentes. Le tableau du troisième mois de l’année, selon nos sources, affichent une récolte fructueuse et inédite d’environ 102 milliards francs CFA, soit deux (2) milliards de plus que les prévisions mensuelles. La mensualité suivante a produit, à en croire les mêmes confidences, des résultats beaucoup plus spectaculaires en mobilisation et recouvrement de recettes. On parle d’une bagatelle d’environ 108 milliards réalisés courant avril 2024 alors que les objectifs fixés tournent autour de 103 milliards francs CFA. Il se dégage, en définitive, un excédent de pas moins de 4 milliards pour ladite période au cours de laquelle la DGE s’est également singularisée par la mobilisation de 67 milliards en une seule journée, confie-t-on de même source.

La tendance excédentaire ainsi amorcée présage d’une performance exceptionnelle dans l’atteinte des objectifs annuels de la DGE, dont le cap prévisionnel atteint 90% environ de l’ensemble des recettes assignées aux impôts. Celles-ci sont estimées en effet à 1 260 milliards francs CFA sur lesquels contre 970 milliards francs CFA l’année dernière. Il en résulte une pente de plus de plusieurs centaines de milliards sur le point d’être gravie par des agents très déterminés, à en juger par le rythme actuel des mobilisations.

Ce faisant, le directeur Fall Dianka et ses équipes auront respecté une tradition de performance instaurée depuis trois exercices pendant lesquels les recettes de cette structure ont connu un bond spectaculaire d’années en années. En 2021, la crise économique consécutive à la Covid a été bravée par un dépassement de l’objectif global de recettes (987 milliards) de plusieurs dizaines de milliards grâce à la DGE et ses résultats excédentaires. L’exploit s’est reproduit l’année suivante ainsi qu’en 2023 avec sa contribution exceptionnelle au maintien des finances publiques dans la cadence appropriée, en dépit d’un environnement fiscal pollué par les aléas de la crise multidimensionnelle et leurs incidences sur l’activité économique. Avec le dynamisme d’une équipe rompue à la tâche et le coaching gagnant de son chef d’orchestre, la principale locomotive du dispositif fiscal continue d’impressionner par l’enchaînement de records.

A KEÏTA

