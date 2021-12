La gouvernance actuelle de la douane semble avoir réussi à convaincre de sa performance par les résultats.

Entre 59 et 60 milliards de FCFA, c’est ce colossal pactole que la douane s’apprête à verser dans les caisses de l’Etat à la fin de ce mois de Novembre. « C’est un record jamais atteint par la douane depuis plus de 50 ans” nous confie un vieux douanier à la retraite croisé dans les labyrinthes du circuit administratif douanier. Il nous explique qu’il était venu spécialement pour saluer et féliciter le Directeur pour son exploit.

Il est absent pour raison professionnelle. Dans l’administration douanière, personne ne veut causer avant l’arrêt des écritures qui permettent de valider les chiffres en coulisses en étroite collaboration avec les services du Trésor.

À l’hôtel des finances, le patron a déjà de quoi se réjouir de son choix porté sur Amadou Konaté. Dans les coulisses, on entend les éloges du ministre Sanou qui ne se trompe pas sur la qualité des hommes. Avec ces résultats, il peut fièrement affronter le regard du président de la transition, Colonel Assimi Goita qui attend des résultats. Des résultats tant du point de vue des recettes douanières que de la lutte contre la fraude. Lui qui a jeté son dévolu sur des hommes dignes de confiance et qui peuvent honorer l’engagement de servir le Mali au prix de leur sommeil et même de leur sang.

De sa nomination en tant que Directeur des douanes à ce jour, Amadou Konaté n’a pas encore dit son dernier mot. Après avoir mis en place une véritable équipe de choc, à laquelle il a réitéré ses objectifs, à savoir faire du résultat, il engrange de belles victoires sur ses défis.

Ainsi, dans le domaine de la lutte contre la contrebande et les trafics de tout genre, les résultats sont assez éloquents et les Maliens en sont témoins.

De la saisie des tonnes de poulets de chair à autres opérations de saisie de stupéfiants, d’armes et de munitions, de médicaments contrefaits, impropres à la consommation humaine, tout indique le DG Konaté ne s’est pas trompé sur le choix de ses hommes. Malgré les contraintes exogènes et les circonstances difficiles de réalisation d’objectifs de recettes, de telles prouesses méritent d’être saluées et encouragées.

Et dire que dans tout ça, la nouvelle gouvernance poursuit allègrement les réformes afin d’affiner plus efficacement les outils de défense économique du Mali. Un pays dont la survie économique dépend en partie de l’efficacité des services de recettes. A vouloir s’acharner sur ceux qui font le bonheur de notre stabilité économique, on risque de tomber dans le crime contre le peuple malien.

Certains esprits malveillants ont récemment tenté de saboter les efforts du DG Konaté en semant la confusion sur les subventions de l’Etat sur les produits de première nécessité (18 milliards) et les recettes douanières mobilisées. Rien à voir ! Bien au contraire, les subventions sont un handicap pour la Douane. Ce qui n’a pas empêché de hisser, de record en record, les recettes douanières vers le haut. Maintenant que, sauf catastrophe, la Douane est sur le point d’atteindre ses objectifs de recettes, en redressant la trajectoire, pourquoi se dresse-t-on contre l’inspecteur Général Konaté ? Parce qu’il a secoué le cocotier ?!

A NIANGALY

Commentaires via Facebook :