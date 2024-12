Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a rencontré pour la deuxième fois, ce lundi 16 décembre 2024, les représentants des travailleurs de la société Énergie du Mali (EDM-SA), du Groupement des Professionnels du Pétrole, du Groupement Malien des Professionnels du Pétrole, de l’Association des Professionnels des Banques et Établissements Financiers, de l’Association des Consommateurs du Mali, de la Direction nationale de l’Énergie, de la Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau, ainsi que le Président Directeur Général de Star Oil Group.

Cette réunion visait à examiner l’état de mise en œuvre des instructions données par le Chef du gouvernement lors de la précédente rencontre tenue le 5 décembre 2024. Les discussions ont porté notamment sur la nécessité du cantonnement des dettes bancaires des fournisseurs de carburant, l’examen des possibilités d’obtention d’un prix de combustible plus avantageux, l’élaboration par EDM-SA d’un plan de réduction des charges, l’éventualité de la mise en place d’un système de fuel management pour une meilleure séparation des responsabilités, la constitution d’un stock national de sécurité, l’examen de la possibilité d’augmenter les tarifs pour les industriels et les grands comptes, la mise en route des centrales en panne, la restauration de la trésorerie d’EDM-SA à travers une meilleure maîtrise des recettes et la mobilisation immédiate de 20 milliards de FCFA pour l’achat de combustible.

À l’issue de la réunion, le Premier ministre s’est dit satisfait des échanges participatifs et inclusifs qui ont permis d’élaborer un projet de plan d’action à court, moyen et long termes, salué par tous les participants. Il a souligné, avec fermeté, que « notre pays ne doit plus jamais connaître une crise similaire ».

Le Chef du gouvernement a précisé que cette crise énergétique n’est pas seulement une question commerciale mais également une problématique sécuritaire. Par conséquent, sa résolution devra respecter strictement les trois principes fondamentaux édictés par le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta. Le plan d’action élaboré sera soumis à l’appréciation du Chef de l’État afin de recueillir ses directives pour la mise en œuvre effective.

CCRP

Source : Primature

