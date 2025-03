Affaire de mini centrales électriques EDM-SA : Une fraude à la caution de garantie émise par une «banque fictive Acumen Bank LTD» dénoncée

L’affaire dite de mini centrales électriques de EDM-SA devant les juridictions du pays notamment le Pôle économique et financier n’a pas encore fini de dévoiler tous ses secrets. Une chose est évidente, des pratiques ont été découvertes dans l’exécution du projet qui laissent entrevoir la délivrance de fausses garanties bancaires selon la note d’information de la société EDM-SA partie civile dans ce dossier. Pis, le nom d’une “fausse banque” ou banque “fictive” Acumen Bank LTD Londres aurait été un maillon essentiel dans ce faux et usage de faux par les deux groupements d’entreprises bénéficiaires du marché.

e projet de mini barrages hydro électriques, faut-il le rappeler est une initiative de la société EDM-SA afin de desservir la localité de Djenné. Au fil de l’exécution dudit projet confié aux groupements d’entreprises “Mecamidi HPP/PRIL et AEEPL NEPL Suncity” des zones d’ombre ont été décelées. Car malgré le paiement d’une avance de 5 milliards de F CFA, certains équipements qui devraient venir de l’Inde ne l’ont jamais été. La multiplication des fausses promesses pour l’arrivée de ces équipements électriques a fini par convaincre certains responsables maliens de ce projet de voir clair dans le fonctionnement de ces deux groupements dans l’exécution de ce contrat d’installation par ces entreprises indiennes. Et les manquements graves qu’ils auraient découverts se passent de tout commentaire. Ils se sont rendus compte que l’entreprise publique de fourniture d’électricité malienne a été roulée dans la farine par les deux groupements d’entreprises indiens. Ayant pris connaissance de ces manquements un cadre a déposé sa démission fin 2024 de toute instance du projet et dénoncé les différents irrégularités au directeur générale d’EDM-SA dans un document que nous avons pu consulter.

Dans sa lettre de démission, ledit responsable du projet regrette le fait que ces groupements ont perçu une avance de démarrage et autres paiements de plus de cinq (5) milliards Francs CFA sur un total marché d’environ treize (13) milliards F CFA, en produisant de fausses garanties d’avance de démarrage et de bonne exécution, toutes émises par une fausse Banque du nom d’Acumen Bank LTD Londres. Selon lui, il est évident qu’au vu de l’ensemble des éléments de preuves factuelles, qu’EDM-SA est face à une fraude avérée à la caution de garantie émise par une banque fictive Acumen Bank LTD avec la complicité tout aussi avérée des deux groupements sus cités.

“Fraudes ayant déjà permis le paiement à notre insu de près de cinq (5) milliards F CFA et surtout plus grave encore, pouvant désormais conduire en toute connaissance de cause et conséquences, au paiement frauduleux du reste du marché d’environ 13 milliards Francs CFA” peut-on lire dans la note de dénonciation et démission de ce cadre.

En somme le dossier est devant le Pôle économique et financier et plusieurs personnes dont des responsables des deux groupements d’entreprises et des cadres d’une banque de la place ont été interpellées et placées sous mandat de dépôt pour les besoins de l’enquête.

Dans une note d’information publiée le mardi dernier, EDM-SA a confirmé ces manquements dans l’exécution du projet en rappelant qu’elle “est partie civile dans une procédure pour faux et usage de faux et complicité devant le Pôle économique et financier”.

“C’est à la suite d’une plainte contre deux groupements impliqués dans la délivrance de fausses garanties bancaires qu’une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec le placement sous mandat de six personnes. Cette information judiciaire permettra de déterminer l’origine des garanties fournies et d’établir les responsabilités…”, peut-on lire dans la note d’information signée du secrétaire général de EDM-SA Dian Sidibé.

Le Synabef solidaire de ses militants

L’interpellation des deux cadres de Ecobank dans le cadre de l’enquête n’a pas laissé de marbre le Syndicat national des banques et établissements financiers qui a pris un certain nombre de mesures pour obtenir leur libération. Il s’agit de l’organisation d’un sit-in de 8 h à 10 h devant les banques et le blocage du transfert des garanties d’EDM-SA dans les banques. Car selon des sources proches des collègues des deux banquiers, les responsables de la banques interpellés n’ont fait que leur travail dans les règles de l’art en respectant les procédures bancaires requises en la matière.

“La banque n’a rien à avoir dans ce dossier. Le choix des entreprises contractantes avec EDM a été fait sans Ecobank et sur la base de la connaissance (normalement) des entreprises désignées par la commission mise en place à cet effet. Les fonds du marché ne sont pas logés à Ecobank et la banque n’a aucune connaissance du contrat en question, elle ne connaît aucune des deux entreprises et n’a rien à voir avec elle. Aussi, Ecobank ne connaît pas la banque des deux entreprises contractantes du marché et vice-versa., Ecobank n’a pas connaissance des conditions de déblocage des fonds destinés à la réalisation du marché., elle n’a fait que recevoir un message Swift par le biais de leur correspondant (le relais entre la banque du fournisseur et Ecobank) depuis Tanzanie pour le transmettre, comme tel à EDM.

Ecobank Mali, de bonne foi et pour les bonnes relations avec son client (EDM), a transmis les Swift par un courrier d’accompagnement précisant que le courrier est sans engagement ni responsabilité de sa part. Ecobank, suite à la sollicitation de EDM a authentifié les deux messages Swift reçus à son guichet. La banque a fait tout ce service sans frais. Donc ni les fonds d’investissement, ni les garanties en question ne sont passés par Ecobank. Les originaux des garanties étant envoyés par DHL à EDM”, soutiennent des collègues des deux banquiers interpellés.

Une chose est sûre : ce dossier n’a pas encore délivré tous ses secrets au regard de certaines interrogations notamment sur quelle base les deux groupements ont été choisies et par quel mécanisme? Pourquoi les garanties ont été logées dans une banque à l’extérieur et non pas dans une banque locale de la place? Des questions dont des réponses permettront à l’enquête d’évoluer.

Affaire à suivre !

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :