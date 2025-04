Le ministre Boubacar Diane àla direction générale de EDM-SA : “Je tenais à vous féliciter de vive voix, vous dire toute la fierté, toute la reconnaissance du chef de l’Etat”

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané était la semaine dernière dans les locaux d’EDM-SA pour saluer au nom du chef de l’Etat, le général d’armée Assimi Goïta, le Premier ministre Abdoulaye Maïga les efforts fournis par cette société dans la fourniture de l’électricité durant le mois sacré ramadan et l’inviter à maintenir cette dynamique.

En se rendant jeudi 3 avril à la direction générale d’EDM-SA, le ministre Diané franchissait pour la quatrième fois les portes de ce service en seulement 5 mois à la tête de ce département. Mais cette dernière visite du ministre à la direction générale de EDM-SA avait un aspect particulier car il s’agissait, pour le chef du département de l’Energie et de l’Eau, de venir témoigner la reconnaissance des plus hautes autorités du pays mais aussi de celle de son département à tous les agents d’EDM-SA pour l’amélioration constatée dans la fourniture d’électricité durant le mois sacré de ramadan. “Le ramadan est un mois de dévotion, de sacrifices, de bénédictions et de tolérance, mais surtout de solidarité. Cette période vient de se passer sans trop de difficultés, grâce au Tout-Puissant et Miséricordieux Allah SWT et cela contrairement à l’année dernière où les populations maliennes ont souffert du manque d’électricité”, a introduit le ministre.

Selon M. Diané, l’approvisionnement en électricité était un véritable défi car le courant est une denrée essentielle au développement économique et industriel du pays.

“Il fallait assurer à nos concitoyens un bon mois de ramadan avec une alimentation correcte de l’électricité afin d’agrémenter les heures de prières, les moments de rupture. Bref, tous les secteurs d’activités devaient trouver leur compte. Cette amélioration a été possible grâce à votre détermination et votre engagement patriotique à relever le défi et ce malgré de nombreuses difficultés”, a reconnu le ministre Diané.

C’est pourquoi, il a tenu à remercier les agents d’EDM-SA au nom du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, chef de l’Etat, du Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga, et de l’ensemble des membres du gouvernement et des populations. “Je tenais à venir personnellement vous féliciter de vive-voix, vous dire toute la fierté, toute la reconnaissance du chef de l’Etat. Certes, grâce au soutien du peuple malien, le gouvernement a mis les moyens, je sais et reconnais aussi quel sacrifice vous avez consenti pour que ce défi soit relevé. Au quotidien, je suivais le travail abattu par les hommes et les femmes d’EDM-SA. J’ai été parfois exigeant et très exigeant envers vous mais c’était dans le souci de satisfaire nos concitoyens. Toutes mes félicitations”, a exprimé le visiteur du jour. Il a remercié et salué l’ensemble des partenaires (nationaux), surtout les fournisseurs d’EDM engagés à leurs côtés pour faire face à cette crise énergétique. Il a invité le directeur général d’EDM-SA et tous les agents à rester mobilisés pour maintenir le cap, maintenir la dynamique enclenchée et faire face à la période de pointe qui pointe à l’horizon. “Nous devons redoubler d’efforts pour répondre à la forte et légitime demande des populations. Malgré le contexte particulièrement difficile, le gouvernement poursuivra les efforts en cours en vue de résoudre progressivement cette crise énergétique. Face aux difficultés financières et d’approvisionnement en hydrocarbures d’EDM, le gouvernement a opté pour un mix énergétique où toutes les sources d’énergie seront utilisées. Cette stratégie énergétique vise à réduire considérablement notre dépendance aux combustibles qui nous coûtent énormément cher et dont nous ne maîtrisons pas les prix”, a révélé le ministre de l’Energie et de l’eau. Et de rappeler que c’est dans ce cadre que le président de la Transition a lancé trois grands projets de centrales solaires ; à savoir : Sanankoroba, Safo et Tiakadougou.

“Ces différents projets devront nous permettre de réduire considérablement notre dépendance au combustible qui nous coûte énormément cher et dont nous ne maîtrisons pas les prix. C’est aussi l’occasion pour moi, au nom des autorités de la Transition, de saluer ici le soutien, la compréhension, le sens patriotique et la résilience des Maliens. C’est aussi le lieu pour nous d’appeler les populations à rester vigilantes face à la désinformation ; à faire attention à la manipulation relative à l’énergie”, a conseillé le ministre Diané.

Notons que cette rencontre en plus du directeur général d’EDM-SA Abdoulaye D. Diallo s’est déroulée en présence des responsables du syndicat, des agents et partenaires d’EDM. Et dans la délégation ministérielle, il y avait plusieurs membres du cabinet et un conseiller spécial du Premier ministre.

Les agents d’EDM-SA tout en appréciant la démarche du ministre Boubacar Diané l’ont remercié pour l’attention et l’intérêt qu’il accorde à leur entreprise. Ils ont lui promis qu’ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour l’atteinte de la mission à eux confiée par les plus hautes autorités.

Kassoum Théra

