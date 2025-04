Grâce à l’engagement du personnel, la mission qu’il a confiée à EDM voilà un mois de la part du gouvernement consistant à assurer dix-neuf heures de fourniture électrique quotidienne à la population a été menée avec succès. Le ministre de l’Énergie, Boubacar Diané a tenu à l’en féliciter.

Le jeudi 3 avril, dans les locaux de EDM, le ministre a tenu à exprimer ses remerciements et ses encouragements au personnel pour les efforts consentis. Il a salué sa détermination à relever ce défi, en dépit des difficultés rencontrées. La cérémonie s’est déroulée en présence des employés et des partenaires de la société.

Le ministre a exprimé, au nom du Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, et du Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, toute la reconnaissance des autorités et de la population à l’égard des agents de EDM-SA. Il a également tenu à remercier les partenaires et les fournisseurs engagés aux côtés du Mali pour faire face à la crise énergétique.

Boubacar Diané a profité de l’occasion pour adresser ses vœux à la direction et au personnel à l’occasion de l’Eid El-Fitr. Il a rappelé que, contrairement à l’année précédente marquée par de nombreuses pannes, le Ramadan s’est déroulé cette fois sans difficulté majeure grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de EDM-SA. “L’électricité est une ressource essentielle au développement économique et social du pays. Assurer une alimentation correcte en énergie durant cette période était un véritable défi…Nous avons pu garantir aux citoyens un mois de jeûne plus serein, grâce à votre engagement sans faille.”

Conscient des défis persistants, Boubacar Diané a exhorté le personnel de l’EDM-SA à maintenir le cap et à redoubler d’efforts pour anticiper la période de pic de consommation à venir. “Nous devons continuer à nous mobiliser pour répondre à la demande croissante des populations”, a-t-il insisté.

II a rappelé que le gouvernement malien poursuivra ses efforts pour résoudre progressivement la crise énergétique. Il a aussi mis en avant la stratégie du mix énergétique visant à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, dont les coûts sont fluctuants et élevés. Dans cette optique, trois grands projets de centrales solaires ont été lancés à Sanankoroba, Safo et Tiakadougou. Ces infrastructures devraient contribuer à améliorer la sécurité énergétique du pays.

Enfin, Boubacar Diané a appelé les populations à faire preuve de vigilance face à la désinformation et aux tentatives de manipulation sur les questions énergétiques. “Nous devons être solidaires et lucides face aux défis qui nous attendent”, a-t-il conclu.

Avec cet engagement renouvelé, le gouvernement et EDM-SA entendent poursuivre leurs efforts pour garantir une meilleure fourniture d’électricité aux Maliens et, ainsi, accompagner le développement du pays.

Par Drissa Togola

