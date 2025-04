Près de deux mois après le démarrage le « Plan Unique » qui consiste à trouver une solution à court et long terme à la crise énergétique, après plusieurs années de délestages sans précédent, le ministre de l’Energie et l’Eau et conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions de l’énergie, respectivement Boubacar Diané Mahamadou Yehia Camara, étaient dans les locaux de l’EDM-SA, le 3 Avril 2025. Objectif féliciter l’administration de Abdoulaye Djibril Diallo pour les résultats obtenus, notamment pendant le mois de Ramadan marqué une nette amélioration de la desserte de l’énergie électrique sur l’étendue du territoire.

En effet, malgré les difficultés, l’EDM a tenu promesse en assurant 19 heures, soit 80%, des besoins de sa clientèle tout au long du mois de ramadan.

L’occasion pour le ministre Diané de saluer l’engagement et la détermination du personnel de l’EDM pour relever ce défi majeur. « L’année précédente avait été marquée par des pannes d’électricité ayant affecté les Maliens, mais que cette année, grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de l’EDM, la situation s’est nettement améliorée », a-t-il rappelé.

Et de souligner au passage que cet exploit n’aurait pas été possible sans la mobilisation des travailleurs et le soutien des fournisseurs de l’EDM. « Au quotidien, j’ai suivi le travail abattu par les hommes et les femmes de l’EDM-SA. J’ai été parfois très exigeant, mais toujours avec le souci de satisfaire nos concitoyens », a-t-il expliqué tout en invitant l’EDM à maintenir cette dynamique afin de faire face à la période de pic de consommation qui s’annonce. Conscient des difficultés financières et d’approvisionnement en hydrocarbures auxquelles fait face l’EDM, il a n’a pas omis de réitérer l’engagement du gouvernement à poursuivre les efforts pour une résolution progressive de la crise énergétique.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la mise en place d’un mix énergétique visant à réduire la dépendance du Mali aux combustibles fossiles, notamment par les projets de centrales solaires en cours d’implémentation à Sanankoroba, Safo et Tiakadougou. Il en a profité pour inviter la population à la vigilance, notamment, face à la désinformation et à la manipulation autour des questions énergétiques.

Amidou Keita

