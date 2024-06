La situation de pénurie de compteurs électriques au Mali résulterait principalement d’un problème de non-paiement des fournisseurs. Cela a des conséquences significatives sur la distribution et l’accès à l’électricité pour de nombreux usagers.

Depuis des mois, Energie du Mali (EDM-SA) n’arrive plus à assurer la fourniture de compteurs électriques à ses clients pour rupture de stock de compteurs. Cette situation intervient au moment où des milliers de demandes de branchement sont enregistrées au niveau dudit service. Le hic est que malgré la pénurie de compteurs électriques, EDM-SA continue à encaisser les frais de branchement. Ce qui nous amène à nous interroger sur la destination des centaines de millions de F CFA des demandeurs encaissées. « J’ai déposé ma demande de branchement il y a 4 mois, le service commercial de notre agence ne m’a rien dit du tout. J’ai été plusieurs fois me renseigner sur la situation, finalement un agent me dit qu’ils sont en rupture de compteurs et qu’il ne sait pas quand est-ce que la situation va se normaliser », a martelé Moussa Keita.

Qu’est-ce qui explique cette pénurie de compteurs à EDM ? Des sources rapportent que la pénurie de compteurs a pris de l’ampleur en début d’année lorsque les principaux fournisseurs ont cessé leurs livraisons en raison de factures impayées. Pour elles, EDM-SA a accumulé des dettes importantes envers ses fournisseurs, ce qui a conduit ces derniers à interrompre les approvisionnements. Il faut dire que les conséquences de cette pénurie sont multiples et touchent divers secteurs. Les demandes de nouvelles connexions en suspens affectent ainsi les nouveaux foyers et entreprises qui souhaitent se brancher au réseau électrique. Les pannes de compteurs existants ne peuvent être résolues, laissant de nombreux utilisateurs sans électricité. Cela perturbe non seulement les ménages mais aussi les petites entreprises qui dépendent de l’électricité pour leurs activités quotidiennes.

Economies locales affectées

La crise a un effet domino sur l’économie locale. Les commerçants et artisans, qui constituent une part importante de l’économie malienne, subissent des pertes de revenus en raison des interruptions de service. La croissance économique est freinée et la confiance dans les services publics diminue. Les petites entreprises et les commerces, qui dépendent de l’électricité pour leurs opérations quotidiennes, subissent des pertes économiques en raison de cette pénurie. La pénurie de compteurs électriques au Mali due au non-paiement des fournisseurs est un problème complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle pour être résolu. Les solutions passent par une meilleure gestion financière, des négociations efficaces avec les fournisseurs et des investissements dans des infrastructures plus robustes et diversifiées. Une gestion financière améliorée, des négociations efficaces avec les fournisseurs, et des investissements dans des infrastructures résilientes sont essentiels pour assurer un approvisionnement énergétique stable et fiable dans le pays.

Le Mali fait face à une crise majeure de pénurie de compteurs électriques, une situation qui découle principalement du non-paiement des fournisseurs. Cette pénurie a des répercussions significatives sur l’économie et le quotidien des Maliens.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu’un lot de compteurs vient d’arriver à Bamako.

Amadou Sidibé

